Premier: to polityka Niemiec doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę

To polityka Niemiec przez poprzednie kilkanaście lat doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę wynikająca z monopolu na sprzedaż surowców. Trzeba potępić to, przyznać, że to była niewłaściwa polityka, bo mamy do czynienia ze strasznymi zbrodniami - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

"To nie głosy niemieckich biznesów, niemieckich miliarderów, którzy teraz pewnie wstrzymują was od kolejnych działań, powinny być dzisiaj głośnio słyszane w Berlinie. To głos tych niewinnych kobiet i dzieci, głos tych mordowanych powinien być usłyszany przez wszystkich Niemców i przez wszystkich polityków niemieckich" - zaapelował w poniedziałek premier do kanclerza Niemiec Olafa Scholza.

Morawiecki zwrócił się też do byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. "Pani kanclerz, milczy pani od początku wojny. Tymczasem to właśnie polityka Niemiec przez poprzednie kilkanaście lat doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę wynikająca z monopolu na sprzedaż surowców" - podkreślił.

"Trzeba zabrać głos. Dzisiaj! Tu i teraz" - zaapelował Morawiecki. "Potępić to, przyznać, że to była niewłaściwa polityka, bo mamy do czynienia ze strasznymi zbrodniami. Ze zbrodnią ludobójstwa w XXI wieku" - podkreślił polski premier.