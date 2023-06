Premier: to są wybory o samodzielny byt RP; nie możemy ich odpuścić (aktualizacja)

To są wybory o nasz suwerenny, samodzielny byt Rzeczpospolitej; nie możemy ich odpuścić - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki na wiecu PiS w Bogatyni. "Nie zostawimy ludzi pracy samych sobie" - zadeklarował.

W sobotę w Bogatyni odbył się wiec PiS z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, byłej premier Beaty Szydło, ministrów oraz najważniejszych polityków ugrupowania, a także koalicjantów - lidera Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry, lidera Stowarzyszenia OdNowa Marcina Ociepy oraz lidera Republikanów Adama Bielana. Wiec opatrzono hasłami "Z miłości do Polski", z logotypem z symbolem serca.

"To są wybory o nasz suwerenny, samodzielny byt. To wybory, które rozstrzygną o tym, czy będziemy mogli dalej realizować nasze marzenie, jakim jest dostatnia Polska" - powiedział podczas wystąpienia premier Mateusz Morawiecki.

Jak mówił, wybór będzie między tym, czy Polska, "która żyje na poziomie, co najmniej bogatych państw Europy Zachodniej i jesteśmy na dobrej drodze, czy Polska, która znowu popadnie w dryf, w letarg". "To są wybory o samodzielny byt Rzeczpospolitej, nie możemy odpuścić tych wyborów" - powiedział szef rządu.

Premier powiedział, że w Bogatyni ogniskuje się "kilka problemów jednocześnie". "Po pierwsze jesteśmy tutaj by zapewnić, że rząd nie zostawi ludzi pracy samych sobie. Jesteśmy z Solidarnością, z tą z 80. roku i z tą dzisiaj, bo jest jedna Solidarność" - mówił.

Morawiecki podkreślił, że Zjednoczona Prawica rozpoczyna "wielki marsz ku kontynuacji". "Ku silnej, bezpiecznej Polsce (…) Polska nie jest brzydką panną na wydaniu, Polska jest miss świata i dlatego zasługuje na dobrego gospodarza, zasługuje na PiS" - mówił.

Premier powiedział też, że PiS jest zwłaszcza ze słabszymi, którzy potrzebują pomocy. "Liberałowie lubią łowić w mętnej wodzie, żerować na tkance społecznej. Na to nie pozwoli nigdy rząd PiS" - zadeklarował.

Szef rządu zapewniał, że Zjednoczona Prawica jest "drużyną, która ma program, która ma wizję na kolejnych 4-8 lat". "Polska ma lidera, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który ma jedno w sercu: Polskę silną i bezpieczną" - mówił.

Dodał, że "musimy być ponad kłamstwem, ponad oszczerstwami, bredniami, banialukami, które się sączą". "Musimy iść w naród, musimy iść do społeczeństwa, przekonywać, prosić, mobilizować, pokazywać fakty" - podkreślił premier.

"Bądźmy razem, bądźmy solidarni, niech żyje Rzeczpospolita solidarna. Niech żyje Polska silna, bogata i bezpieczna" - powiedział.

Morawicki podkreślał, że w wiecu biorą udział wszyscy sojusznicy i koalicjanci PiS. "Jesteśmy razem, jesteśmy zjednoczeni. Dziękujemy za tę jedność i solidarność, ale pamiętajmy, że po drugiej (stronie) zbierają się potężne, złe moce. Jesteśmy tu w Bogatyni, po to, aby im powiedzieć, że ta ukryta opcja niemiecka w polityce polskiej - trafiła kosa na kamień. Nie pozwolimy jej pójść dalej, musimy ją zatrzymać" - oświadczył.

"Nie pozwolimy - bo to jest gra o wszystko. Nie możemy zgodzić się na to, żeby ci liberałowie ponownie tu, w naszej Polsce, zaprowadzili taki system, że różne rekiny, liberalne i inne, będą mogły sobie łapać swoje VAT-owskie czy inne ryby w naszym pięknym polskim otoczeniu" - mówił premier.

"Oni do tego dążą - niestety przy wsparciu różnych państw. Ale przede wszystkim starają się łapać klamki tych silniejszych, tych, którym zależy na tym, żeby Polska nie rozwijała się tak szybko. A my jesteśmy - jak powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński - u progu czegoś wielkiego. Marzenie pokoleń: Polska żyjąca na poziomie zachodniej Europy (...) to jest dzisiaj w zasięgu ręki" - dodał premier.

Podczas wystąpienia premier poinformował też, że o rozmowach z przywódcami krajów zachodnich o sytuacji w Rosji. "Kiedy cała PO spała - w nocy, my rozmawialiśmy z przywódcami krajów zachodnich o tym, co dzieje się w Rosji, bo tak jak i przed wybuchem wojny na Ukrainie przestrzegaliśmy wyprzedzająco, tak teraz monitorujemy sytuację" - powiedział premier.

Poinformował, że rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. "Jesteśmy w stałym kontakcie z Amerykanami. Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w trudnym czasie, w trudnym otoczeniu, dlatego rząd, który modernizuje armię jest rządem na te czasy, który zapewnia naszą suwerenność i dobrobyt na kolejne dziesięciolecia" - oświadczył premier.

Morawiecki mówił też o opozycji i liderze PO Donaldzie Tusku. "Musimy postawić tamę temu, czym on się posługuje. Zobaczcie, jak wyglądają jego spotkania, jak wyglądają spotkania opozycji - kłamstwa i fałsz, hejt i łgarstwa, nieuczciwość, brak przywoływania faktów. To niewiele kosztuje, ale zachęcam do sprawdzania faktów, które świadczą o tym, jaki jest rzeczywisty stan spraw gospodarczych w naszej ojczyźnie" - powiedział Morawiecki.

W ocenie Morawieckiego, opozycja będzie posługiwała się "każdym kłamstwem, każdym draństwem i chamstwem, żeby wypchnąć nas z polityki". "Nie możemy na to pozwolić, bo od tego zależy suwerenny, samodzielny byt naszej ojczyzny. Nie pozwolimy na to i dlatego stoimy tutaj - jako jedna drużyna pod przywództwem prezesa, premiera Jarosława Kaczyńskiego" - podkreślił szef rządu.

Wcześniej Kaczyński w swoim przemówieniu na wiecu mówił, że "Polska w końcu ma dziś dobrego gospodarza". "Idziemy do góry, to jest trudne, ale jeśli obronimy naszą suwerenność, będziemy szli dalej" - zaznaczył.

"Zapytajmy się jeszcze, kim jest ten dobry gospodarz? Co go powinno charakteryzować?" - pytał Morawiecki.

Jak wskazał, "dobry gospodarz musi potrafić zabezpieczyć finanse, z jednej strony na politykę społeczną i ją będziemy kontynuować i rozwijać (...), ale dobry gospodarz zabezpiecza też ogromne środki na służbę zdrowia, w tym samym czasie wykonuje wielką mnogość projektów w Polsce lokalnej".

Dodał, że "dobry gospodarz w tym samym czasie zabezpiecza środki na wzmocnienie armii, na bezpieczeństwo i jednocześnie dobry gospodarz dokonuje największej w historii III RP obniżki podatków dla wszystkich". Jak sprecyzował Morawiecki - "pardon, nie dla wszystkich, właśnie nie dla wszystkich, bo ci, którzy wcześniej, w czasie III RP uciekali do rajów podatkowych, nie płacili podatków, teraz są wzięci pod lupę i zaczęli wreszcie płacić podatki i tu są te pieniądze zakopane".