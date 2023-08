Premier: to ważne dla żołnierzy, żebyśmy ich wspierali, okazywali dumę

To ważne dla żołnierzy, żebyśmy pokazywali, że jesteśmy z nimi, że ich wspieramy, że jesteśmy z nich dumni - wskazał we wtorek, w dniu Święta Wojska Polskiego, premier Mateusz Morawiecki.

"Bardzo się cieszę, że mogłem być dzisiaj z żołnierzami, ale też z tymi z państwa, którzy odwiedziliście piknik wojskowy" - przekazał na Twitterze szef rządu.

"Myślę, że dla żołnierzy to także ważne, żebyśmy pokazywali, że jesteśmy z nimi, że wspieramy ich i że jesteśmy z nich dumni" - zaznaczył.

Do wpisu załączono zdjęcia premiera na pikniku, który odbył się we wtorek na błoniach PGE Narodowego. Na fotografiach widać m.in. jak Morawiecki rozmawia z żołnierzami i pozuje do zdjęć z osobami odwiedzającymi piknik.

Szef rządu był też na defiladzie, która była kulminacyjnym punktem tegorocznych centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. Wzięło w niej udział około 2 tys. żołnierzy; zaprezentowano ponad 200 pojazdów wojskowych i niemal setkę statków powietrznych.

"Tu nie trzeba większego komentarza, defilada pokazała wiele - z Wojskiem Polskim w obecnym kształcie jesteśmy bezpieczni! A to nie koniec wzmacniania armii" - zaznaczył na Twitterze Morawiecki. Do wpisu załączono zdjęcia z defilady.

Dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego w 1923 roku dla uczczenia zwycięstwa polskich żołnierzy w Bitwie Warszawskiej. Święto obchodzono uroczyście do 1947 roku. Później zmieniono datę na 12 października - aby upamiętnić udział 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Lenino w 1943r. Ponownie 15 sierpnia stał się świętem WP w roku 1992.