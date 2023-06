Premier: to zawsze jest bardzo dobry pomysł, by Jarosław Kaczyński był w rządzie

To zawsze jest bardzo dobry pomysł, by prezes PiS Jarosław Kaczyński był w rządzie i łączył kluczową funkcję polityczną z funkcją rządową - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Zastrzegł, że decyzję w tej sprawie musi podjąć kierownictwo polityczne partii.

Gazeta.pl poinformowała niedawno, że Jarosław Kaczyński ma rozważać powrót do rządu, ponieważ nie jest zadowolony z kampanii wyborczej swego obozu i wewnętrznych wojen w Zjednoczonej Prawicy. Jak donosił portal, prezes PiS rozważa powrót do rządu jako wicepremier i degradację wszystkich innych wicepremierów, by liderów rządu było tylko dwóch: on i premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki powiedział w poniedziałek na antenie TVP Info, że o jakichkolwiek zmianach w rządzie będzie informował, kiedy kierownictwo polityczne PiS podejmie decyzję.

"Jeżeli tylko pan prezes życzyłby sobie tego, to zawsze jest bardzo dobry pomysł (by Jarosław Kaczyński był w rządzie - PAP). Dlatego, że łącząc w sobie tę kluczową funkcję polityczną, czyli szefa naszego obozu politycznego z funkcją rządową, integruje jednocześnie nasze działania w sposób bardzo dobry" - powiedział premier.

Za "bardzo dobry czas" uznał okres, w którym Kaczyński był członkiem rządu.