Premier: to, że niemiecka stacja ZDF współfinansowała film Zielona granica", to jest coś obrzydliwego

Dowiedziałem się całkiem niedawno, że również niemiecka stacja ZDF współfinansowała film Agnieszki Holland "Zielona granica". To jest coś obrzydliwego, że Niemcy mają czelność - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w poniedziałkowym livie na Facebooku.

"Ludzie naprawdę poczuli się urażeni, dotknięci do żywego. Ten film jest uderzeniem nie tylko w nasz honor i dumę, ale także w dobre imię Polski za granicą" - powiedział premier, nawiązując do filmu "Zielona granica".

Dodał, że - jak dowiedział się ostatnio - film Agnieszki Holland współfinansowała również niemiecka stacja ZDF. "Chyba ta sama stacja, nie jestem pewien, która puściła ten haniebny serial +Nasze matki, nasi ojcowie+ - serial o członkach Armii Krajowej, naszej wspaniałej Armii Krajowej i tam też Niemcy plugawili dobre imię AK" - powiedział premier.

"To jest coś obrzydliwego, że Niemcy mają czelność" - stwierdził Morawiecki.

Jak mówił, "ZDF - Niemcy, którzy próbowali niszczyć dobre imię naszej podziemnej armii, fenomenu w historii świata, teraz tak samo przyłożyli się do niszczenia imienia Polski".

"Zatrzymajcie te swoje działania, ponieważ to nie tylko nie buduje pojednania polsko-niemieckiego, ale w ten sposób niszczycie to, co dało się dobrego na drodze do pojednania zbudować" - zaapelował Morawiecki.

Film "Zielona Granica" miał swoją premierę 5 września podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i został uhonorowany Nagrodą Specjalną jury.

