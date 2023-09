Premier: tragiczne wieści z Maroka; jesteśmy myślami z rodzinami ofiar trzęsienia ziemi

Tragiczne wieści z Maroka. Trzęsienie ziemi pochłonęło setki ofiar. Brak słów by opisać skalę tej potwornej katastrofy. Jesteśmy myślami z rodzinami ofiar - napisał w sobotę na platformie X (d. Twitter) premier Mateusz Morawiecki.

W sobotę marokańska państwowa telewizja, powołując się na dane MSW tego kraju, podała, że co najmniej 632 osoby zginęły, a 329 zostało rannych w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło w piątek Maroko.

Epicentrum trzęsienia ziemi, do którego doszło w piątek ok. godz. 23 lokalnego czasu, znajdowało się w okolicach Marrakeszu w prowincji Al-Haouz na głębokości 18,5 km. Według krajowego ośrodka geofizycznego trzęsienie ziemi miało siłę 7,2. Natomiast według amerykańskiej służby geologicznej: 6,8.

Według marokańskich mediów jest to najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie do tej pory nawiedziło to państwo. To również najbardziej śmiertelne w skutkach trzęsienie ziemi od 2004 roku, kiedy liczba ofiar przekroczyła 600.