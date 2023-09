Premier: trzeba, by 15 października Polacy unieważnili obecność Donalda Tuska w polityce

Trzeba, żeby 15 października Polacy unieważnili obecność Donalda Tuska w polityce - powiedział w sobotę w Końskich premier Mateusz Morawiecki. Te wybory rozstrzygną o przyszłości Polski nie na cztery lata i nie na osiem lat, rozstrzygną o przyszłości Polski na długie dekady - dodał.

Jak mówił premier podczas konferencji programowej w Końskich (Świętokrzyskie) w czasach jego poprzedników m.in. zamykano jednostki wojskowe, zlikwidowano ponad połowę posterunków policji.

"Po co Centralny Port Komunikacyjny? Po co pogłębiać nasze drogi wodne? Po co? Po co, po co? - takie pytania tylko były z ich strony" - mówił premier.

Wskazywał, że poprzednia ekipa rządząca sprzedała m.in. kolejkę na Kasprowy Wierch i kolejkę na Gubałówkę czy Polskie Nagrania. "Co to była za ekipa?" - pytał premier.

"Jakby się dorwali do władzy - to genów nie oszukasz - pewnie sprzedadzą także i Bałtyk i Tatry - wszystko co tam im pod rękę podejdzie. Dlatego, strzeżcie się ich drodzy rodacy, strzeżmy się ich, bo to niebezpieczni ludzie. Tusk zmarnował swoją szansę, zepsuł całą robotę. Spakował się i uciekł za kasą do Brukseli. Nie zasłużył na drugą szansę, to niebezpieczny człowiek" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak wskazywał szef rządu, "trzeba, żeby 15 października, Polacy unieważnili obecność Tuska w polityce". "Trzeba mu powiedzieć +nie+. A jak nie zrozumie, to +nein+ albo +do widzenia+, czy lepiej +Auf Wiedersehen+, bo wtedy na pewno zrozumie" - podkreślił.

"Stoimy przed fundamentalnym wyborem, te wybory rozstrzygną o przyszłości Polski nie na cztery lata i nie na osiem, rozstrzygną o przyszłości Polski na długie dekady" - ocenił szef rządu.