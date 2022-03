Premier: Trzeba przyjąć mocniejsze sankcje wobec Rosji

Trzeba przyjmować zdecydowane pakiety sankcji wobec Rosji, których Polska jest orędownikiem. Z każdym dniem wojny one powinny być coraz mocniejsze - powiedział w gruzińskim Batumi premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki w Batumi spotkał się z szefem gruzińskiego rządu Iraklim Garibaszwilim.



Na konferencji prasowej po spotkaniu Morawiecki przekazał słowa wsparcia dla gruzińskich przyjaciół, "co do ich bardzo trudnej sytuacji politycznej, gospodarczej, która jest wynikiem agresji rosyjskiej na Gruzję".





Morawiecki podkreślił, że prezydent Lech Kaczyński był wielkim rzecznikiem wolności. "Rzecznikiem wolności, suwerenności, prawa do samostanowienia narodów. I dzisiejsza wojna na Ukrainie, dzisiejsza agresja rosyjska przeciw Ukrainie jest zaprzeczeniem wszystkich tych wartości, pod którymi my się podpisujemy: Polska, Gruzja, Unia Europejska razem, a jednocześnie zaprzeczeniem tego wszystkiego, w co my wierzymy" - powiedział szef polskiego rządu.I dlatego - jak zaznaczył - "trzeba robić wszystko, aby przeciwdziałać tej agresywnej polityce Rosji". "Co można dzisiaj zrobić? Można przyjmować i wykonywać, egzekwować zdecydowane pakiety sankcji. Te pakiety są przyjmowane przez Radę Europejską, przez Komisję Europejską. Polska jest ich orędownikiem. Jesteśmy w awangardzie konstruowania nowych, coraz dalej idących sankcji. Z każdym dniem wojny one powinny być coraz mocniejsze" - podkreślił Mateusz Morawiecki.





Szef rządu podkreślił, że Polskę i Gruzję łączy przyjaźń "emocjonalna, historyczna, strategiczna, polityczna, gospodarcza".



Zwracał uwagę, że jego wizyta w Gruzji odbywa się w szczególnych okolicznościach, które kładą się cieniem na możliwości rozwoju i współpracy pomiędzy Polską a Gruzją. "Te okoliczności to niczym niesprowokowany, bezprecedensowy i okrutny atak Rosji na Ukrainę, na sąsiada Polski, na niedalekiego sąsiada Gruzji" - powiedział Morawiecki.





Premier przypomniał też słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wypowiedziane w 2008 r. w Tblisi, które - jak ocenił - choć były wykpiwane przez wielkich tamtego świata i ówczesną władze w Polsce, stały się przepowiednią."Te słowa okazały się prorocze i musimy tę przestrogę wziąć sobie bardzo głęboko do serca, bo ona na naszych oczach się spełnia" - dodał.

12 sierpnia 2008 roku, w piątym dniu rosyjsko-gruzińskiej wojny, ówczesny prezydent Polski Lech Kaczyński przyleciał do zaatakowanej przez Rosjan Gruzji, aby pokazać Gruzinom, że nie są sami. Tego dnia, na wiecu w Tbilisi, wygłosił przemówienie, które przeszło do historii. Powiedział m.in., że "dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie a później może i czas na mój kraj, na Polskę".



"Nasz współpraca bilateralna, gospodarcza układa się dobrze, bardzo dobrze, ale wiemy, że mogłaby się układać jeszcze lepiej, mogłaby rozkwitać, gdyby nie te trudne okoliczności polityczne, w których funkcjonujemy" - powiedział premier RP na konferencji prasowej.



"Gruzja, Polska, Ukraina wobec naszego wielkiego sąsiada - waszego od północy naszego od północy i wschodu, wszyscy chcemy żyć z nim w pokojowych warunkach. Ale wiemy, że tam na Kremlu jeszcze nie dojrzeli do takiej refleksji, że tam polityka agresji wobec Gruzji, Ukrainy, Unii Europejskiej jest podstawową polityką rosyjską" - zauważył Morawiecki.





Podkreślił, że "Polska niezmiennie popiera euroatlantyckie aspiracje Gruzji nie przeciwko komukolwiek, ale właśnie żeby na tym obszarze zapanował pokój, jak najlepsze warunki do współpracy pomiędzy demokratycznymi państwami i we współpracy z naszym wielkim sąsiadem także"."Niech ten głos tam będzie słyszalny, że nasza współpraca nie jest współpracą przeciwko komukolwiek, tylko dla zgodnej współpracy i zgodnym rozwoju, w nadziei na to, że kiedyś to będzie rozwój zgodny również z naszym sąsiadem rosyjskim" - zaznaczył.Morawiecki zauważył, że "narody gruziński i polski są związane więzami historii przez wiele lat, wiele wieków". "Dzisiaj niech też nadal będą ze sobą w bardzo bliskiej współpracy. Jestem tu po to, aby tę współpracę umocnić" - zadeklarował.Szef rządu podziękował wszystkim, którzy przyczyniają się do współpracy między Gruzją a Polską, czego wyrazem jest pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zostanie odsłonięty w Batumi."On połączył nasze narody jeszcze ściślejszymi więzami" - dodał premier. "To, że dzisiaj umacniamy naszą przyjaźń, przyjaźń demokratycznych, suwerennych narodów jest owocem ziarna, które on wtedy zasiał i jestem przekonany, że to ziarno wyda plon wspaniały i Gruzja i Polska będą wielkimi, w przyjaźni współpracującymi ze sobą narodami w kolejnych dziesięcioleciach" - podkreślił Morawiecki.