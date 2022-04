Premier: Trzeba skonfiskować majątki rosyjskich oligarchów

Samo zamrażanie majątków rosyjskich oligarchów nic nie da, potrzebna jest konfiskata tych pieniędzy - mówił w sobotę w Otwocku premier Mateusz Morawiecki, wskazując, iż chodzi o setki miliardów dolarów, które będzie można przeznaczyć na pomoc dla Ukrainy.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki razem z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą odwiedzili w Otwocku punkt pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Premier odniósł się do głosów, by na powrót znormalizować stosunki Europy z Rosją.

"Pojawia się rozumowanie w Europie, że może - jak to w literaturze rosyjskiej - +cnotę zachować i rubla zarobić+. Nie, drodzy przywódcy europejscy, którzy tego nie rozumiecie. Cnotę stracicie, rubla nie zarobicie" - mówił. Jego zdaniem myślenie, że z Putinem, że "z Rosją będzie +święty spokój+, niskie ceny surowców", jest niezasadne. "Nie ma powrotu do tej ery. Nie ma powrotu do tamtego czasu. To jest straszny, brutalny agresor" - ocenił, dodając, iż codziennie trafiają do niego dowody rosyjskich zbrodni wojennych. "Dostaję raporty, meldunki, zdjęcie, filmy mordowanych dzieci, kobiet tam na Ukrainie" - opisywał, podkreślając, iż Europa nie może na to pozwolić.

"Musimy pozostać zjednoczeni w naszym zdecydowanym działaniu przeciwko Rosji, musimy skonfiskować ich majątki. I to jest źródło nowych pieniędzy. Wskazuję to źródło od kilku tygodni" - zaznaczył premier, wskazując, iż chodzi o "setki miliardów dolarów", które "czekają w bankach europejskich, w banku centralnym, u oligarchów".

"Nie zamrażanie, samo zamrażanie nic nie da. Konfiskata tych majątków, to jest konieczne, aby rzeczywiście móc pomóc w odbudowie Ukrainy" - wskazał.

"Dzisiaj pomoc dla Ukrainy, jutro odbudowa, a pojutrze - droga Ukrainy do Europy, obronionej Ukrainy. To jest nasz wspólny obowiązek" - podkreślił.