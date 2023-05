Premier: trzeba zrealizować zapowiedź rozbudowy sił szybkiego reagowania NATO

Szczyt NATO w Wilnie powinien uzgodnić harmonogram zwiększania sił wysokiej gotowości – powiedział we wtorek w TVP Info premier Mateusz Morawiecki.

"Spodziewam się, że do słusznych postulatów i uzgodnień z ostatniego szczytu w Madrycie dołożony zostanie bardzo ściśle przestrzegany harmonogram, do kiedy na przykład mają być zrealizowane zapowiedzi o siłach szybkiego reagowania" - powiedział premier, pytany, czego oczekuje po planowanym na lipiec spotkaniu przywódców państw i rządów krajów NATO.

Według Morawieckiego "trzeba zrealizować tamte zapowiedzi, a one się realizują cokolwiek powoli". "Dlatego my budujemy silną armię, jedną z najsilniejszych lądowych armii w Europie, chcemy jednocześnie umocnić nasz przemysł obronny" - zadeklarował. Dodał, że "naprawione finanse publiczne" pozwalają przekazywać MON środki na zakupy uzbrojenia "na całym świecie", a także na zwiększanie produkcji amunicji w kraju.

W czerwcu ub. r., w przeddzień szczytu w Madrycie sekretarz generalny Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zapowiedział stopniowe zwiększanie sił odpowiedzi NATO (NATO Response Force, NRF) z 40 tys. do 300 tysięcy. W skład NRF wchodzą siły bardzo wysokiej gotowości (VJTF), tzw. szpica NATO. Wojska do NRF wydzielają oprócz sojuszników także państwa partnerskie NATO.

Premier Morawiecki, który przebywał we wtorek z wizytą w Wilnie, podkreślił, że Polska i Litwa zajęły jednakowe stanowisko wobec kryzysu na granicy z Białorusią. "Działaliśmy w tandemie, Polska i Litwa w tym samym czasie zaczęły umacniać granice, bo to był pierwszy akord wojny, która wtedy nazywaliśmy hybrydową, dziś wiemy, że to było preludium do ataku na Ukrainę, do jak najbardziej konwencjonalnej wojny" - powiedział.