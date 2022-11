Premier: Tusk jest współodpowiedzialny za problemy energetyczne w Europie

Donald Tusk równa się Angela Merkel, dlatego i on jest odpowiedzialny za to ogromne nieszczęście, które spotkało Europę. Polityka energetyczna PO uzależniła nas od fatalnej polityki niemiecko-rosyjskiej - ocenił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Przede wszystkim Donald Tusk to to samo co Angela Merkel. Pani Merkel ściągnęła na Europę Środkową ogromne nieszczęście w postaci swojej polityki gazowej, energetycznej i współpracy z Rosją - powiedział Mateusz Morawiecki.

Donald Tusk równa się Angela Merkel, związku z tym i on jest odpowiedzialny za to ogromne nieszczęście, które spotkało Europę - dodał.

Polityka PO w zakresie energii, to polityka, która nas uzależniała od koszmarnej, fatalnej polityki niemiecko-rosyjskiej, która pozwoliła Putinowi na coraz głębsze uzależnianie Europy od, niby niskich na początku, cen gazu - podkreślił premier.

Szef polskiego rządu udaje się w czwartek do Koszyc na pierwsze spotkanie premierów państw V4 - tworzonej przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry - pod przewodnictwem Słowacji. Przed wylotem podczas konferencji prasowej premier powiedział, że jednymi z głównych tematów rozmów będą kwestie bezpieczeństwa w regionie i energetyka.

Premier: Tusk współodpowiedzialny za problemy energetyczne w Europie

Odnosząc się do tej ostatniej tematyki podkreślił, że w czwartek odbędzie się konwencja programowa Platformy Obywatelskiej poświęcona klimatowi, ochronie środowiska i energetyce. "Przede wszystkim (szef PO) Donald Tusk to to samo co (była kanclerz Niemiec) Angela Merkel. Pani Merkel ściągnęła na Europę Środkową ogromne nieszczęście w postaci swojej polityki gazowej, energetycznej i współpracy z Rosją. Donald Tusk równa się Angela Merkel związku z tym i on jest odpowiedzialny za to ogromne nieszczęście, które spotkało Europę" - mówi premier.

Zaznaczył przy tym, że Platformie Obywatelskiej należy zadać kilka podstawowych pytań ws. energetyki. "Dlaczego zarzucili projekt gazociągu bałtyckiego, ten projekt, który uniezależnia nas od gazu rosyjskiego? Dlaczego chcieli podpisać umowę z Gazpromem do 2037 r.? (...) Dlaczego przez 8 lat swoich rządów, poza powołaniem spółki, nie zrobili nic istotnego żeby podpisać umowy na budowę elektrowni atomowej? Dlaczego w ich czasach zainstalowano nieco powyżej 5,5 GW w odnawialnych źródłach energii? Dlaczego, jak mieli problemy ze smogiem, to zmieniali normy po to, aby pomiary im się zgadzały?" - pytał premier.

Wyraził przy tym wątpliwość, czy była to nieudolność, czy niesamodzielność. "Ja uważam, że było to jedno i drugie. To polityka PO w zakresie energii. To polityka, która nas uzależniała od koszmarnej, fatalnej polityki niemiecko-rosyjskiej, która pozwoliła Putinowi na coraz głębsze uzależnianie Europy od, niby niskich na początku, cen gazu" - powiedział Morawiecki.

Premier: PO była brutalna i mocna wobec górników, a potulna wobec Putina

Jego zdaniem, "PO tak dbała o bezpieczeństwo energetyczne Polaków, jak lis dba o bezpieczeństwo kur w kurniku". "Ich polityka była brutalna, mocna wobec górników, do których strzelali, których zmuszali do jak najszybszego zamykania kopalni. A jednocześnie potulna i łagodna wobec Władimira Putina" - mówił.

Głównym tematem zapowiedzianych na czwartek rozmów premierów V4 ma być wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo energetyczne oraz migracja. Szczyt w Koszycach będzie pierwszym na tym szczeblu spotkaniem w ramach słowackiej prezydencji V4, która trwa od początku lipca tego roku. Czeskie media przypomniały, że na Słowacji zaplanowano także spotkanie przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej, które zostało odwołane, ponieważ liderzy czeskiego Senatu i Izby Poselskiej zapowiedzieli bojkot posiedzenia z uwagi na stanowisko Węgier wobec Rosji prowadzącej wojnę na Ukrainie.