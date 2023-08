Premier: Tusk może unieważniać referenda w Niemczech, w Polsce nie ma w tej kwestii nic do powiedzenia

Donald Tusk dość kabaretowo powiedział, że chce unieważnić referendum. Unieważniać to on sobie może głosy referendalne, ale w Niemczech, jeżeli się na to zgodzi Manfred Weber i jego niemieccy przyjaciele; w Polsce nie ma w tej kwestii nic do powiedzenia - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

"Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. Niektórzy udają, że jest to gra polityczna, a PiS robi sobie kampanię za państwowe pieniądze" - powiedział szef PO Donald Tusk po posiedzeniu środowej Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Zaznaczył, że siłą PO jest to, że nie przyzwyczaiła się do "łajdactw w polityce".

Do tych słów Tuska odniósł się w środę premier Morawiecki podczas codziennej transmisji live prowadzonej na Facebooku. "Dzisiaj dość kabaretowo pan Tusk powiedział, że chce unieważnić referendum, unieważnić głosy milionów Polaków. Co to jest za autokrata, który chce unieważniać głosy Polaków? Unieważniać to on sobie może głosy referendalne, ale w Niemczech, jeżeli się pan Manfred Weber na to zgodzi i jego przyjaciele niemieccy. Tutaj w Polsce to on nie ma nic do powiedzenia w kwestii unieważnienia referendum" - powiedział szef rządu.

Premier podkreślił, że w kwestii referendum rząd PiS postępuje zgodnie z konstytucją. Wskazał tu m.in na art. 125 konstytucji o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego.

Zwracał też uwagę na "wściekły atak" na akt demokracji jakim jest referendum. Według premiera politycy PO boją się głosu Polaków. "Platforma Obywatelska jest opozycją antydemokratyczną, urządza hucpy w Sejmie, nie pojawia się na defiladzie państwowej, ale donosi na Polskę za granicę. Żaden z wysokich przedstawicieli PO nie potrafi wspierać rządu polskiego w sprawach o charakterze polskiej racji stanu. Powinna się nazywać +platformą antyobywatelską+, a opozycją antydemokratyczną. To jest opozycja totalna, opozycja antydemokratyczna" - stwierdził szef rządu.

W jego ocenie, politycy PO boją się pytań referendalnych, "bo nie zapytali Polaków o to, czy podnosić wiek emerytalny, zrobili to wbrew zebranym podpisom, wbrew żądaniom poddania tego pod głosowanie Polaków". "Nie pytali Polaków, czy podnosić podatek VAT, nie pytali Polaków czy posłać 6-latki do szkoły, nie pytali również Polaków o to, czy przyjmować nielegalnych imigrantów, tylko z góry założyli, że trzeba wykonywać instrukcje z Berlina i z Brukseli" - dodał Mateusz Morawiecki.

"My chcemy, żeby Polacy mogli cieszyć się spokojem, bezpieczeństwem, żeby polskie firmy nie były wyprzedawane, bo oni tego pytania też się boją, a dlaczego się boją? Bo boją się odpowiedzi na jeszcze jedno pytanie z tym związane - gdzie się podziały te pieniądze, które pochodzą z wyprzedaży polskiego majątku, uwaga - 58 miliardów złotych? I gdzie się podziały te pieniądze, które pochodzą z zabrania do budżetu pieniędzy z OFE? - pytał premier.

Szef rządu zachęcał też kolejny raz Polaków do pójścia na wybory i oddania głosu w referendum.

Sejm w środę rozpoczął dwudniowe posiedzenie, na którym ma się zająć m.in. wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum. Rząd w poniedziałek skierował do Sejmu wniosek o przeprowadzenie 15 października, w dniu wyborów parlamentarnych, referendum ogólnokrajowego. We wniosku jest propozycja czterech pytań zapowiedzianych wcześniej przez polityków PiS. Pierwsze brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Premier Morawiecki dziękował też podczas transmisji live na Facebooku za wtorkową defiladę z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego. "Ta defilada była pod każdym względem rekordowa. Pięknie zaprezentowaliśmy nasze uzbrojenie, naszych żołnierzy, nasze wojsko pięknie się pokazało wobec całego świata. Ale także rekordowa, absolutnie największa liczba wszystkich uczestników oglądających tę defiladę przed telewizorami i przede wszystkim bezpośrednio, a potem oczywiście piknik wojskowy na błoniach Stadionu Narodowego" - powiedział Mateusz Morawiecki.