Premier: Tusk nie chce demokracji, lecz władzy

Donald Tusk nie chce demokracji, lecz władzy; w głębi serca marzy mu się pozycja dyktatora - stwierdził w opublikowanym w niedzielę podcaście premier Mateusz Morawiecki. Ocenił, że PO jest opozycją antydemokratyczną, gdyż m.in. wyśmiewa pomysł referendum.

Szef rządu przywołał słowa lidera PO ze środy. "Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. Niektórzy udają, że jest to gra polityczna, a PiS robi sobie kampanię za państwowe pieniądze" - powiedział Donald Tusk po posiedzeniu środowej Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej.

"W środę Donald Tusk rzucił rękawicę naszej demokracji i jej instytucjom. Pokazał PO jako partię z gruntu antydemokratyczną" - stwierdził premier w podcaście. Dodał, że jesienne głosowanie będzie "wyborem między demokracją a systemem, w którym głos jednego człowieka ma moc unieważnienia głosu milionów".

"Tusk nie chce demokracji, lecz władzy. Na sztandarach ma demokrację, Konstytucję, ale w głębi serca marzy mu się pozycja dyktatora. Tusk jednym słowem pragnie unieważnić referendum rozpisane w Sejmie zgodnie z Konstytucją. Co jeszcze unieważni? Wybory parlamentarne, które przegra? To słowa kogoś, które swoje +widzimisię+ chciałby narzucić milionom Polaków. Historia dobrze zna sytuacje, w których słowa wodza zyskiwało moc, by unieważnić literę prawa. To jest przecież powrót do tzw. zasady wodzostwa Führerprinzip, wprost utożsamiającej wolę przywódcy z prawem " - ocenił Morawiecki.

Dodał, że "opozycja, która nazywa siebie demokratyczną uderza w same podstawy porządku konstytucyjnego w Polsce i jest z gruntu niedemokratyczna".

"My traktujemy wolę narodu jako zobowiązanie, oni - mam wrażenie - traktują wolę narodu jako problem do obejścia. Dlatego powinniśmy używać prawidłowego zwrotu, przynajmniej w odniesieniu do PO, opozycja antydemokratyczna" - podsumował premier.

Link do podcastu został zamieszczony m.in. na Facebooku premiera.