Premier: Tusk to wielki likwidator przedsiębiorstw; likwidował OFE i elementy polityki społecznej

Tusk to wielki likwidator przedsiębiorstw, które wyprzedawał na potęgę; likwidował część OFE, zabierał elementy polityki społecznej. Taka była jego polityka. Nie dopuścimy, żeby ta polityka była kontynuowana - mówił w sobotę w Kościerzynie premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki przypomniał, że rząd PiS realnie uszczelnił finanse publiczne, podczas gdy receptą rządu PO-PSL było podniesienie wieku emerytalnego, podniesienie podatku VAT do 23 proc. i zabranie pieniędzy z OFE.

"Tusk to wielki likwidator. Likwidator przedsiębiorstw, który wyprzedawał przedsiębiorstwa na potęgę. My tego nie robimy. Wyprzedawał różne srebra rodowe, likwidował część OFE, zabierał elementy polityki społecznej, jak na przykład zasiłek pogrzebowy (...). Taka była jego polityka. My nie dopuścimy do tego, żeby ta polityka była kontynuowana" - zapewnił.

Zdaniem premiera, gdyby PO wróciła do władzy, Polsce groziłaby "zapaść finansów publicznych i wyprzedaż". "(Tusk - PAP) to jest mistrz wyprzedaży. Tak jak w Lidlu - jeden tydzień francuski - i banki idą do Francji, tydzień niemiecki - i firmy energetyczne wyprzedane do Niemiec" - mówił.

"Brońcie się przed tą manipulacją, kłamstwem, obrzydliwą nienawiścią i tym chaosem, który leje się z tamtego ekranu - którego ekranu to wiecie doskonale. Strzeżmy się przed tą nienawiścią, po naszej stronie niech nie będzie takich uczuć. Oni chcą rozgrzać do czerwoności nastroje w Polsce i spowodować, żeby Polak skoczył Polakowi do gardła. Oni tego chcą. Nie dopuśćmy do tego" - zaapelował premier.

Dodał, że "Polska jest jedna dla wszystkich Polaków, także naszych przeciwników politycznych".