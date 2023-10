Premier: Tylko PiS może powstrzymać chaos

Wojna na Ukrainie, inwazja imigrantów na granicy z Białorusią, kryzys energetyczny, inflacja, światowa pandemia. Zastanawialiście się, jak na takie wszystkie wyzwania zareagowałby Tusk i jego koalicja chaosu? – pyta premier Mateusz Morawiecki w nowym spocie wyborczym PiS.

W poniedziałek w mediach społecznościowych został opublikowany nowy spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.

"Wojna na Ukrainie, inwazja imigrantów na granicy z Białorusią, kryzys energetyczny, inflacja, światowa pandemia. Zastanawialiście się, jak na takie wszystkie wyzwania zareagowałby Tusk i jego koalicja chaosu? Przecież już to wiemy. Jak był kryzys, to zamiast pomóc ludziom, podniósł wiek emerytalny, podniósł podatek VAT, podniósł składkę do ZUS" - powiedział w spocie premier Mateusz Morawiecki.

Ocenił także, że "zamiast budować ich oszczędności, to zabrał im środki z OFE" i że "zamiast chronić ich tarczą, to podniósł im VAT".

"Zrobił tak wtedy, zrobi i teraz. Koalicja chaosu utknie w debatach i politycznej wojnie a ludzie nie doczekają się pomocy. Sprawne działanie, dotrzymywanie słowa, reakcje na wyzwania i problemy - to podstawowa zasada działania Prawa i Sprawiedliwości" - stwierdził w spocie premier.

Przypomniał program PiS, czyli "konkretny plan dla Polski - emerytury stażowe, program modernizacji osiedli z wielkiej płyty, tysiące inwestycji w wygodniejsze życie w każdej gminie w Polsce".

"Odrzuć chaos i wybierz PiS. Tylko PiS może powstrzymać chaos" - stwierdził premier.