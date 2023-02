Premier: tylko w tym roku zostanie przekazanych co najmniej 668 wozów strażackich dla OSP

Tylko w tym roku zostanie przekazana rekordowa liczba - co najmniej 668 wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że nasi strażacy na całym świecie wzbudzają podziw za swoją odwagę, profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński odwiedzili jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock - Jabłonna.

Premier Morawiecki podkreślił, że nasi strażacy na całym świecie wzbudzają podziw za swoją odwagę, profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy. "Dzisiaj polscy strażacy w tej strasznej tragedii w Turcji i Syrii ratowali ludzi, wyciągając ich z gruzów i prowadzili bardzo odważne akcje ratunkowe" - mówił szef rządu.

Premier zwrócił też uwagę, że remiza jest centrum lokalnego życia społecznego. "Dla niektórych jeszcze niedawno remiza była miejscem niegodnym, aby tam odbywało się głosowanie. A ja wiem doskonale, że we wszystkich polskich gminach, we wszystkich miejscach, gdzie remizy się znajdują są one ośrodkiem, który przyciąga innych, który uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka" - mówił Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że tylko w tym roku zostanie przekazana rekordowa liczba - co najmniej 668 wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych. "Chyba nigdy nie było takiej liczby wozów strażackich przekazywanych w jednym roku dla OSP" - zaznaczył premier.