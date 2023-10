Premier uczestniczy w spotkaniu koordynacyjnym przed posiedzeniem Rady Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczy w spotkaniu koordynacyjnym przed posiedzeniem Rady Europejskiej. Celem spotkania jest omówienie aktualnej sytuacji w Izraelu i regionie w związku z nową odsłoną konfliktu izraelsko-palestyńskiego - poinformowała we wtorek na platformie X Kancelaria Premiera.

Przewodniczący Rady Europejskiej poinformował w sobotę wieczorem, że zwołuje na wtorek nadzwyczajny szczyt unijnych przywódców. Celem posiedzenia, które odbędzie się w formie wideokonferencji, jest "określenie wspólnego stanowiska (...), odzwierciedlającego złożoność rozwijającej się sytuacji" w związku z wojną między Izraelem a palestyńskim Hamasem.

Michel uważa, że "niezwykle ważne jest, aby Rada Europejska, zgodnie z Traktatami i naszymi wartościami, określiła wspólne stanowisko i ustaliła jasny, jednolity kierunek działań, który odzwierciedla złożoność rozwijającej się sytuacji".

"Konflikt może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa naszych społeczeństw. Jeśli nie będziemy ostrożni, może to zaostrzyć napięcia między społecznościami i podsycić ekstremizm. Wreszcie istnieje poważne ryzyko migracji i przemieszczania się dużej liczby osób do krajów sąsiadujących, które już mają na swoim terytorium znaczną liczbę uchodźców. W przypadku nieostrożnego postępowania istnieje ryzyko dalszych fal migracyjnych do Europy" - ostrzegał Michel.