Premier: Ukraina i jej sojusznicy mogą czuć się moralnymi zwycięzcami, ale Rosja pozostaje potężna

Ukraina i jej sojusznicy mają prawo czuć się moralnymi zwycięzcami, ale to dzisiaj zdecydowanie za mało; Rosja jest cały czas potężnym państwem o wielkich zasobach, których tylko część na razie została uruchomiona - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas Narady Ambasadorów RP w Warszawie.

"Ukraina i jej sojusznicy mają prawo czuć się moralnymi zwycięzcami, ale moralne zwycięstwo to dzisiaj zdecydowanie za mało, zwłaszcza że po drugiej stronie mamy przeciwnika, który nie kieruje się jakimikolwiek moralnymi zasadami" - mówił szef rządu.

W związku z tym - zaznaczył - "działamy tutaj na dwóch różnych porządkach moralnych, porządkach prawnych i też z tego trzeba sobie zdawać sprawę".

Według niego Rosja jest dziś "takim zranionym niedźwiedziem, potężnym państwem o gigantycznych zasobach i przedwcześnie niektórzy sądzili, że została pokonana - w sensie - że w tym starciu na Ukrainie została pokonana w okresie kwiecień, początek maja". Jak podkreślił premier, Rosja "to jest cały czas potężne państwo o wielkich zasobach, których tylko część na razie została uruchomiona".

"Wielkie presje, które zostały jednocześnie zainicjowane przez Rosję, a mam na myśli tutaj surowce energetyczne, ceny tych surowców. Cena - która się przekłada na inflację, na +putinflację+ jest kolejnym wielkim wyzwaniem. Chciałbym państwa poprosić, abyście w taki sposób pracowali nad opinią publiczną państw, krajów, w których funkcjonujecie. W końcu prawie na całym świecie mamy do czynienia z ogromną presją inflacyjną. Jest ona bezpośrednio zależna od cen surowców energetycznych, a te są zależne od wojny na Ukrainie i od polityki Rosji - mówił do polskich ambasadorów Morawiecki.

Narada Ambasadorów to cykliczne spotkanie organizowane na ogół latem, na które zapraszani są ambasadorzy, kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych, a także kandydaci na ambasadorów. Jest to okazja do podsumowania tego, co wydarzyło się w polityce zagranicznej w ostatnich miesiącach oraz omówienia planów na przyszłość.