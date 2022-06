Premier: Ukraińcy nie kalkulowali, bo dla nich wolność nie ma ceny

Ukraińcy nie kalkulowali, bo dla nich wolność nie ma ceny i jest wartością, która nie podlega negocjacjom. Na szczęście, wbrew wszelkim prognozom, masowo chwycili za broń i odparli ten pierwszy atak rosyjskich barbarzyńców - powiedział w piątek w podcaście premier Mateusz Morawiecki.

Premier w swoim cotygodniowym podcaście podzielił się swoimi refleksjami na temat filmu "Top Gun: Maverick".

Przyznał, że dla jego pokolenia pierwszy film z tej serii "to było prawdziwe objawienie".

Szef rządu zwrócił uwagę na jedną ze scen w filmie, w której bohater grany przez Toma Cruise'a spotyka się ze starym admirałem. "Ten drugi mówi do Toma Cruise'a, że czas odwagi i honoru w armii już się kończy, że za chwilę nie będzie potrzeba pilotów, bo ludzi zastąpią drony. Drony się nie mylą, drony nie myślą. Tom Cruise spogląda na admirała, uśmiecha się i mówi, że może takie czasy nadejdą, ale jeszcze nie dziś. Kiedy myślałem o tej scenie, to nie mogłem zapomnieć o Ukrainie. Ostatnio pisałem o tym we +Frankfurter Allgemeine Zeitung+, gdzie krytykowałem Henry'ego Kissingera" - powiedział premier.

Ocenił, że "gdyby sprawę wolności Ukrainy oddać w ręce sztucznej inteligencji, która potrafi tylko kalkulować zyski i straty to pewnie tak, jak proponuje Kissinger, ta inteligencja już siedziałaby przy stole z Putinem i negocjowała, jaką część Ukrainy oddać Rosji". "Na szczęście Ukraińcy nie kalkulowali, bo dla nich wolność nie ma ceny i jest wartością, która nie podlega negocjacjom. Na szczęście wbrew wszelkim prognozom masowo chwycili za broń i odparli ten pierwszy atak rosyjskich barbarzyńców. Ktoś taki, jak Kissinger powiedziałby pewnie, że zachowali się zbyt brawurowo i nie rozsądnie. A ja mówię, że po prostu zachowali się tak, jak trzeba" - podkreślił Morawiecki.

Wskazał, że w "Top Gun" też jest "to napięcie pomiędzy tymi, którzy są wierni procedurom, a tymi którzy ufają swojej intuicji". "I to właśnie intuicja prowadzi do największych aktów odwagi, bo intuicja nie kalkuluje. Głos intuicji, to głos dobra, zdolność działania poza schematami. Kiedy starzy generałowie mówią, że pewne rzeczy są niemożliwe, a jedyne co można zrobić, to stosować się do utartych zasad i liczyć na cud. Kapitan Maverick, czyli Tom Cruise mówi: ja się nie poddam, ja znajdę taką drogę, która doprowadzi do sukcesu. Ja nie liczę na cuda, ja po prostu cudów dokonuję. Powiecie państwo, że to bajka. To ja w takim razie znowu odsyłam na Ukrainę" - powiedział szef rządu.

Przypomniał, że w polskiej historii także było "sporo takich momentów, w których pokazaliśmy, mimo że nikt w nas nie wierzył, że bieg dziejów można odwrócić, a cuda się zdarzają". "Cudów dokonują ludzie. Myślę tu o Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Myślę tu o +Solidarności+, ale myślę także o kilku innych wspaniałych wydarzeniach z naszych dziejów" - dodał premier.