Premier Ukrainy: tworzymy fundusz odbudowy naszego kraju

Tworzymy fundusz odbudowy naszego kraju. Chcemy nie tylko odbudować to, co zostało zniszczone, ale chcemy także zbudować nowe państwo europejskie oparte na zielonej technologii i nowych środkach - powiedział w czwartek w Warszawie premier Ukrainy Denys Szmyhal.

W czwartek w Warszawie premier Mateusz Morawiecki oraz premier Królestwa Szwecji Magdalena Andersson przewodniczą międzynarodowej konferencji darczyńców dla Ukrainy, organizowanej przez Polskę i Szwecję we współpracy z przewodniczącymi Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Celem jest zebranie środków na wsparcie humanitarne dla tego kraju.

Denys Szmyhal, który wystąpił podczas konferencji, wskazał, że "w Ukrainie trwa wojna, która ma niszczący wpływ na gospodarkę kraju, nasze społeczeństwo". Jak przypomniał, "pięć milionów Ukraińców opuściło kraj, uciekając przed wojną". "Ponieśliśmy ogromne straty finansowe. Część ukraińskiej gospodarki zaprzestała działalności" - mówił.

"Jesteśmy teraz w Polsce. Ukraińcy walczą za naszą i waszą wolność. Żeby dalej kontynuować tę walkę, potrzebujemy broni i środków finansowych. Potrzebujemy sankcji, aby powstrzymać agresora przed możliwością finansowania wojny" - podkreślił premier Ukrainy.

Szmyhal poinformował, że "jako Ukraina przygotowujemy plan odbudowy kraju". "Tworzymy fundusz odbudowy naszego kraju. Chcemy nie tylko odbudować to, co zostało zniszczone przez agresora, ale chcemy także zbudować nowe państwo europejskie oparte na zielonej technologii i nowych środkach w sektorze rolniczym, klimatu i modernizacji. Chcemy mieć nowoczesny rynek europejski, nowoczesne obszary miejskie" - wyjaśnił.

Podkreślił ponadto, że "teraz to wszystko planujemy i pragniemy wstąpić do Unii Europejskiej". "Potrzeba nam rozpoznania ze strony społeczności europejskiej. Rozumiemy, że nasze cele są ambitne, ale liczymy, że cały świat nas wesprze, jeśli chodzi o finanse, prawodawstwo, że każde z państwa może przyczynić się do tego, aby Ukraina była odbudowana jako kraj zielony. I to nie jest metafora" - powiedział.

Premier Ukrainy poinformował, że do funduszu odbudowy Ukrainy "wszyscy mogą wpłacać środki, każdy może dołożyć swoją cegiełkę". Zapewnił ponadto, że "wszystko będzie przeprowadzane w sposób przejrzysty, wszystko będzie raportowane". "Tworzymy plan odbudowy Ukrainy i chcemy, żeby wszystkie kraje w nim uczestniczyły. Tworzymy parametry odbudowy Ukrainy, będziemy decydować o tym, jak będą wyglądać odbudowane miasta, jak powinna funkcjonować gospodarka Ukrainy oraz jakie technologie i obszary będą naszymi priorytetami" - mówił. Jak zaapelował, "zapraszamy wszystkie kraje, regiony i miasta świata, by wniosły wkład do odbudowy Ukrainy".