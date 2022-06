Premier Ukrainy: w czwartek konsultacje międzyrządowe między Polską a Ukrainą

W czwartek przeprowadzimy konsultacje międzyrządowe między Polską a Ukrainą, pierwsze w naszej historii w tak szerokim formacie; inicjatywa tego spotkania nadeszła od polskiego rządu i prezydenta Andrzeja Dudy - powiedział w środę premier Ukrainy Denys Szmyhal.

"Aktywnie współpracujemy z rządem polskim, z premierem Morawieckim. Jutro przeprowadzimy konsultacje międzyrządowe pierwsze w naszej historii w takim szerokim formacie, kiedy dwa rządy usiądą i będą omawiały cały szereg kwestii, podpisując dokumenty" - poinformował Szmyhal w TVP Info.

Dopytywany, jakie to będą dokumenty, odparł, że współpraca międzyrządowa między naszymi krajami ma już własną historię. "Rzecz jasna, że w ciągu kilkudziesięciu lat się spotykaliśmy, ale format, kiedy dwa rządy spotykają się na konsultacjach międzyrządowych per analogiam do konsultacji rządów międzyeuropejskich na terenie Ukrainy - to odbędzie się po raz pierwszy" - zaznaczył.

"Bardzo ważne jest to, że inicjatywa tego spotkania nadeszła od rządu polskiego, prezydenta Polski (Andrzeja Dudy) i my z przyjemnością zgodziliśmy się przeprowadzić spotkanie w tym formacie" - zaznaczył premier Ukrainy.

Podkreślił, że "ten format przewiduje współpracę właśnie na poziomie kraju kandydującego oraz kraju członkowskiego UE". "Bardzo ważne jest to, że dziś Polska daje nam platformę, byśmy zaczęli badać ten format konsultacji międzyrządowych pomiędzy dwoma krajami, w tym przypadku - Polską i Ukrainą. "Mamy nadzieję, że w przyszłości ten format się rozpowszechni na wszystkie kraje członkowskie UE" - zaznaczył.