Premier Ukrainy: ze smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznym wypadku polskiego autokaru w Chorwacji

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznym wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom ofiar oraz całemu Narodowi Polskiemu - napisał w mediach społecznościowych premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Szef ukraińskiego rządu napisał na Twitterze, że "ze smutkiem przyjął dziś wiadomość o tragicznym wypadku polskiego autokaru w Chorwacji, w którym zginęło i zostało rannych wielu osób". "Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom ofiar oraz całemu Narodowi Polskiemu. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim rannym" - napisał Szmyhal.

Według najnowszych informacji w wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia, zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.

Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina przekazał wcześniej, że ofiary wypadku to polscy obywatele. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że byli to pielgrzymi, zmierzający do Medjugorje.