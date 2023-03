Premier: uniezależniliśmy Polskę od surowców rosyjskich

Uniezależniliśmy Polskę od surowców rosyjskich. Rządy PO są winne uzależnienia nas w ramach koszmarnej rosyjsko-niemieckiej polityki gazowej i uzależnienia od ruskich surowców – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Chcemy, aby sfera wolności poszerzała się w polskim społeczeństwie. Wbrew różnym kłamstwom, propagandzie i łatkom, które stara się nam przypinać, jesteśmy partią, która służy poszerzeniu obszarów wolności dla polskiego społeczeństwa" - powiedział premier w sobotę na antenie TVP Info.

Zaznaczył, że "spieramy się o realne kompetencje Unii Europejskiej". "Unia Europejska uzurpuje sobie coraz to kolejne kompetencje i my się temu zdecydowanie przeciwstawiamy. Uważamy, że Unia Europejska należy do wszystkich państw członkowskich i obywateli Unii Europejskiej, a nie do instytucji w Brukseli" - powiedział Morawiecki.

"Spieramy się o wizję przyszłości. Uważam, że utopia prowadzącą do stanów zjednoczonych Europy, centralizmu biurokratycznego, do narzucania coraz to bardziej absurdalnych rozwiązań, jest drogą donikąd. Przeciwstawiamy się jej z całą mocą" - podkreślił. "Cieszę się, że coraz więcej krajów Unii Europejskiej do nas dołącza. Zmiany polityczne we Włoszech dają nadzieję na zatrzymanie tej utopii" - zaznaczył.

Szef rządu ocenił także, że gdyby Polska podporządkowała się Francji i Niemcom, to "Ukraina by dzisiaj nie istniała, a ruskie wojska mielibyśmy u polskiej granicy, bo opanowaliby w parę tygodni całą Ukrainę". "Nie wiem, na co na początku wojny liczyły Francja i Niemcy, ale na pewno nie wierzyły w to, że Ukraina może się bronić" - dodał.

Morawiecki podkreślił także rolę NATO i armii amerykańskiej, a także polskiego wysiłku, oporu, działań i starań o sankcje oraz broń, organizację całego tego procesu i ofensywę dyplomatyczną. "To polityka Prawa i Sprawiedliwości, bo Platforma Obywatelska chyba by wykonała pierwszy telefon do Berlina, pytając, co można wysłać na Ukrainę" - powiedział. Ocenił także, że "Francja i Niemcy - wspaniałe kraje - nie zapewniłyby nam podstawowego parametru potrzebnego do życia, czyli bezpieczeństwa".

Na uwagę, że "to was Donald Tusk oskarża o sprzyjanie Rosji", Morawiecki powiedział, że nie wie, "jak można bardziej absurdalne tezy przedstawiać". "I to przedstawia ten, który z Putinem się obściskiwał, ten, który na molo w Sopocie dyskutował z nim nie wiadomo do końca zresztą o czym, ten, który uważał stosunki z Rosją za absolutnie normalne, ten który chciał uzależnić nas jeszcze bardziej od ruskiej ropy i ruskiego gazu, ten, który zrezygnował z budowy gazociągu do Norwegii, ten który zrezygnował z budowy tarczy antyrakietowej razem z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych" - przypomniał, dodając, że "te argumenty falsyfikują tę tezę".

Podkreślił również, że "uniezależniliśmy Polskę od surowców rosyjskich, a oni byli winni uzależnienia nas w ramach tej koszmarnej rosyjsko-niemieckiej polityki gazowej i uzależnienia od ruskich surowców".