Premier: Ustawa 800 plus wejdzie w życie, tak jak zapowiadaliśmy

Znajdująca się obecne w Senacie ustawa wprowadzająca 800 plus wejdzie w życie, tak jak zapowiadaliśmy - zapewnił w piątek premier Mateusz Morawiecki w "Salonie Politycznym Trójki". Zapowiedział, że w trakcie kampanii wyborczej PiS przedstawi też odpowiadającą rosnącym aspiracjom społeczeństwa "wizję na kolejne 4 i 8 lat"

"500 plus to wielka rewolucja godności, szacunek dla polskich rodzin - dzięki temu miliony polskich dzieci i młodzieży mogły uczyć się, brać dodatkowe zajęcia sportowe, językowe itd. To w dużym stopniu zmieniło Polskę" - powiedział premier. Według niego aspiracje społeczeństwa sięgają obecnie jeszcze wyżej. "Dzisiaj, proponując 800 plus, kontynuujemy tą rewolucje. Odpowiemy na te aspiracje w najbliższych tygodniach, miesiącach tej kampanii, pokazując naszą wizję na kolejne 4 i 8 lat" - zaznaczył.

W ubiegły piątek 7 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z którą od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł.

W środę 12 lipca marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział, że ustawa o 800 plus będzie prawdopodobnie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Senatu. "Pracujemy starym, dobrym trybem: komisje, konsultacje i dopiero debata plenarna. Mamy (..) zawsze 30 dni, a przypadku ustaw pilnych 20 dni. Ta ustawa nie jest pilna, wiec będzie rozpatrzona prawdopodobnie na następnym posiedzeniu" - odpowiedział Grodzki pytany, czemu ustawa nie znalazła się w porządku obrad rozpoczynających się 12 lipca. Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że nowela zakłada podwyższenie świadczenia wychowawczego do 800 zł od 1 stycznia 2024 roku, "więc czasu jest aż nadto".

Morawiecki powiedział z kolei w piątek, że "przewiduje", iż Senat będzie "majstrował" przy projekcie. "Senat zawsze majstruje, opóźnia, utrudnia, sypie piach w tryby, bo tak zachowuje się PO, ale do tego już się przyzwyczailiśmy" - uważa premier. "Na pewno przeprowadzimy nasz flagowy projekt, wróci on z Senatu, przyjmiemy go i wejdzie on w życie - tak jak zapowiadaliśmy" - stwierdził Morawiecki.

Tryb postępowania z ustawą w Senacie określa konstytucja i regulamin Senatu.

Ustawa uchwalona przez Sejm trafia do właściwej komisji senackiej (jednej lub kilku), która w czasie maksymalnie 18 dni opracowuje swoje stanowisko i przedstawia je na forum Senatu w formie sprawozdanie. Następnie ustawa jest przedmiotem obrad Senatu. W głosowaniu Senat może odrzucić ustawę w całości, przyjąć w całości lub wnieść do niej poprawki. Weto lub poprawki Senatu Sejm może odrzucić bezwzględną większością głosów (liczba głosów za jest większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się). Jeśli Senat przyjmie ustawę w całości, marszałek Sejmu przekazuje ją prezydentowi do podpisu.

W Sejmie za nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci głosowało 406 posłów, przeciw było 45, nikt się nie wstrzymał. Za ustawą głosowało m.in. 228 posłów PiS, 121 posłów Koalicji Obywatelskiej i 42 posłów Lewicy. Przeciw byli m.in. posłowie Konfederacji i Polski 2050.

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ ann/