Premier: ustawodawca za rządów L. Millera przewidział, że wybory powszechne i referendum są przeprowadzane w tych samych komisjach

Ustawodawca w czasach rządów SLD i ówczesnego premiera Leszka Millera przewidział, że jeżeli wybory do parlamentu i referendum są przeprowadzane w tym samym dniu, to powinny być przeprowadzane w tych samych komisjach obwodowych oraz w oparciu o te same listy wyborców - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji w KPRM szef rządu został zapytany w czwartek, czy referendum nie wpływa na tajność wyborów, bo osoby, które nie wezmą karty do głosowania w referendum - mogą zostać odebrane jako wyborcy opozycji i czy "nie tworzy to list wyborców opozycji".

Jak podkreślił Morawiecki, "referendum jest wielkim świętem demokracji, jest czymś odwrotnym, co sugeruje opozycja". "Zachęcam wszystkich do udziału w referendum" - dodał.

"Ustawodawca w czasach SLD i PSL, w czasach rządów pana (ówczesnego premiera) Leszka Millera przewidział w ustawie taki punkt, to jest chyba art. 90 (ustawy o Referendum ogólnokrajowym), jeśli dobrze pamiętam, że w jednym dniu przeprowadzane jest referendum i przeprowadzane są wybory powszechne" - przypomniał premier. "I ten art. 90 mówi, że jeżeli wybory do parlamentu i referendum są przeprowadzane w tym samym dniu, to powinny być przeprowadzane w tych samych komisjach obwodowych oraz w oparciu o te same listy wyborców" - dodał.

Morawiecki zaznaczył, że "jest to jasno wyjaśnione przez ustawodawcę nie w ustawie, którą przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości, tylko 20 lat temu przygotował to ustawodawca w Sejmie kadencji 2001-2005".

W referendum 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych, padną cztery pytania. Pierwsze z nich brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".