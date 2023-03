Premier: w ciągu kilku tygodni rozwiązania, które zaradzą problemom psychologicznym dzieci i młodzieży

Z wieloma kryzysami, z którymi musimy się mierzyć, ten dotyczący problemów psychologicznych dzieci i młodzieży jest jednym z najtrudniejszych - ocenił premier Mateusz Morawiecki. W ciągu kilku tygodni będziemy gotowi z rozwiązaniami, które realnie zaradzą problemowi - zapowiedział.

Szef rządu wziął w środę udział w pilnym spotkaniu z przedstawicielami Rady Rodziny i NGO'sów, w której uczestniczyli m.in. szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wiceminister rodziny Barbara Socha, przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska, wiceminister edukacji Marzena Machałek i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Premier poinformował w mediach społecznościowych, że tematem rozmów były problemy psychologiczne dzieci i młodzieży.

"Z wieloma kryzysami, z którymi musimy się mierzyć od prawie trzech lat, ten dotyczący problemów psychologicznych dzieci i młodzieży jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych" - podkreślił Morawiecki.

"W ciągu kilku tygodni będziemy gotowi z rozwiązaniami, które realnie zaradzą problemowi" - zapowiedział.

Premier zaznaczył, że państwo musi chronić dzieci za wszelką cenę, a tematy na których należy się skupić to: bezpieczna szkoła bez przemocy, stop hejtowi w sieci, edukacja rodziców i nauczycieli, ograniczenie szkodliwego wpływu mediów społecznościowych.

Szef rządu zwrócił uwagę, że statystyki są alarmujące. Jak wskazał, w zeszłym roku ponad 2000 dzieci podjęło próbę samobójczą.

"To krzyk rozpaczy, który musimy usłyszeć. Tak wielki problem wymaga szerokich konsultacji z sektorem edukacji, NGO'sów, społecznych, międzyresortowych i obywatelskich. Dlatego wszystkie ręce na pokład. Zapraszam wszystkie podmioty, które chciałyby się zaangażować w ten temat do rozmów" - oświadczył premier.

Jak dodał, "dla każdego rodzica dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym". "To uwidoczniona miłość. To skarb i przyszłość każdej rodziny, narodu i państwa. Dlatego, gdy dzieci wołają o pomoc do nas - dorosłych, a robią to niestety coraz częściej, musimy zrobić wszystko, by je wesprzeć w trudnej drodze do dorosłości i szczęśliwego życia" - zaznaczył Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że dzieci i młodzież mierzą się m.in. z przeniesieniem relacji międzyludzkich do internetu i destrukcyjnym wpływem niektórych aplikacji społecznościowych, a królująca w sieci przemoc przybiera patologiczne rozmiary.

Z tym wszystkim - jak zaznaczył - musimy poradzić sobie jako państwo, społeczeństwo i rodziny. "Musimy szukać rozwiązań również w sferze prawnej. Nad podobnymi rozwiązaniami pracują już inne państwa świata. Internet musi pozostać sferą wolności, ale nie może być przestrzenią brutalności. Walka o bezpieczną przyszłość naszych dzieci w dwóch światach - wirtualnym i realnym, trwa tu i teraz! Wygrajmy ją razem!" - podkreślił premier.