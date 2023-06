Premier: w ciągu paru tygodniu zajmiemy się projektem ws. bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów pow. 65 roku życia

W ciągu najbliższych paru tygodni będziemy realizować ustawę dotyczącą dostępu do bezpłatnych leków dla kolejnych grup. Obecnie projekt podlega dodatkowym analizom. Poszerzamy jeszcze jego zakres i dodajemy kolejne leki - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki pytany był na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu o losy zapowiadanych regulacji na temat bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, którzy ukończyli 65 lat.

"Będziemy tę ustawę realizować w ciągu najbliższych paru tygodni. Teraz ona jeszcze podlega dodatkowym analizom. Tak naprawdę poszerzamy jeszcze jej zakres. Dodajemy kolejne leki. Poprawiamy ją tak, żeby była jak najbardziej korzystna dla Polaków" - oświadczył szef rządu.

"Od kiedy będzie ona obowiązywać? Czy wrzesień, czy październik, czy styczeń - to również przesądzimy w najbliższym czasie" - powiedział Morawiecki.

O wprowadzeniu bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia oraz dzieci do 18. roku życia - mówił podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes tej partii Jarosław Kaczyński. "Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia" - zapowiedział.