Premier: w czasach PO na zabytki wydawano 80 mln zł rocznie, my przeznaczamy miliardy (aktualizacja)

W czasach Platformy Obywatelskiej na zabytki wydawano 80 mln zł rocznie, my przeznaczamy miliardy - powiedział we wtorek w Warszawie premier Mateusz Morawiecki. Zabytki tworzą naszą tożsamość, są kołem zamachowym rozwoju - podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

We wtorek na terenie Fortu Bema w Warszawie odbyła się wspólna konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MKDiN Piotra Glińskiego poświęcona Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków.

"Zabytki są wehikułem czasu, który przenosi nas w przeszłość, możemy poprzez nie lepiej poznawać nasze dzieje, naszą historię. Są także takim wehikułem czasu, który przenosi nas w przyszłość, do kolejnych pokoleń, którym zostawiamy tę wspaniały historyczną, architektoniczną, kulturową spuściznę" - mówił premier Morawiecki.

Podkreślił, że zabytki stanowią łącznik pomiędzy pokoleniami dawnymi, dzisiejszymi i przyszłymi. "Są nicią historyczną, którą nasze dzieje są tkane" - dodał.

Szef rządu zwrócił uwagę, że "w czasach Platformy Obywatelskiej na zabytki przeznaczano osiemdziesiąt, osiemdziesiąt kilka milionów złotych rocznie". "Na takie zabytki, na jakie my teraz przeznaczamy miliardy" - dodał premier.

"W regularnym programie przekazujemy na zabytki ponad 200 milionów złotych, ale w tych dwóch edycjach są to ponad 4 miliardy złotych" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wskazał, że program dotyczący renowacji zabytków jest dowodem na dobrą współpracę rządu i samorządu, które są blisko pamiątek historii i które chcą o nie dbać.

Zaznaczył, że "zabytki to wspólna historia, kultura, dzieje, które budują trwały i mocny fundament, który miał być zniszczony przez sowieckiego i niemieckiego okupanta".

Minister Gliński podkreślił, że "zabytki tworzą naszą tożsamość, poprawiają jakość naszego otoczenia, ale także są wielkim i bardzo istotnym kołem zamachowym gospodarki i rozwoju".

"Dlatego inwestycje w zabytki, podobnie jak inwestycje w kulturze, to są najbardziej efektywne inwestycje, jakie możemy sobie wyobrazić. Tyle tylko, że one przynoszą efekty na ogół w średnim i długim okresie zwrotu, nie tylko w sensie ekonomicznym, ale także zwrotu w sensie kulturowym, podniesienia aspiracji, świadomości, edukacji" - dodał.

Dlatego - jak mówił - "mądre państwo musi zwiększać nakłady na kulturę i na zabytki".

Minister Gliński podał, że zakończył rozmowy z resortem finansów na temat przyszłorocznego budżetu MKiDN. "Obroniliśmy wysoką pozycję kultury w budżecie" - przekazał.

Szef resortu kultury podał, że w przeszłości podstawowy, ogólnokrajowy program ochrony zabytków, prowadzony przez MKiDN, to były wydatki rzędu 80 do 90 mln zł, a w tej chwili to 240 do 250 mln zł. "Zwiększyliśmy wydatki, a jeszcze z rezerwy premiera otrzymujemy dodatkowe wsparcie na różne projekty dotyczące zabytków i dziedzictwa, więc tego jest więcej" - stwierdził.

Minister przekazał, że łącznie przez osiem lat "ten główny program przyniósł realizację 5,8 tys. projektów na sumę 1 mld 250 mln zł". "Natomiast program, który dzisiaj kończymy pierwszą część programu, drugą transzę, to jest już 8 tysięcy wniosków i ponad 4 mld zł" - powiedział Gliński.

Dodał, że miasto Warszawa w drugiej turze programu złożyło 4 wnioski i trzy z nich zostały zaakceptowane łącznie na sumę 8,5 mln zł. "To jest grota Elizuem, oficyna zabytkowa na ulicy Kawęczyńskiej i właśnie zabezpieczenie fortów Bema. To jest olbrzymi teren i tutaj potrzebne są każde pieniądze" - powiedział Gliński.

"To jest prawie 1,5 mln złotych na ten jeden projekt z ponad 8 tysięcy, które nasz Rządowy Program Odbudowy Zabytków realizuje" - podkreślił szef MKDiN.

