Premier: w czasie, gdy nasi dzielni żołnierze ewakuują polskich obywateli z Izraela, opozycja próbuje burzyć zaufanie do Wojska Polskiego

W czasie, gdy nasi dzielni żołnierze ewakuują polskich obywateli z Izraela, opozycja próbuje burzyć zaufanie do Wojska Polskiego - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że z terytorium Izraela ewakuowano już prawie 900 polskich obywateli.

"W czasie, gdy nasi dzielni żołnierze ewakuują polskich obywateli z Izraela, podziwia ich cały świat, bo inne kraje zwracają się do nas z prośbą o pomoc dla ich obywateli, w czasie, gdy nasi obywatele zostali ewakuowani w liczbie już blisko 900, opozycja próbuje burzyć zaufanie do Wojska Polskiego, manipuluje opinią publiczną, by wywrzeć fałszywe wrażenie chaosu i destabilizuje sytuację" - powiedział szef rządu w wygłoszonym w środę oświadczeniu.

Dodał, że takie działania opozycji są "natychmiast podchwytywane i wzmacniane przez wrogie ośrodki, przede wszystkim farmy ruskich trolli i wszystkich, którzy źle Polsce życzą".

Premier zapewnił, że we wtorek rząd razem z prezydentem Andrzejem Dudą przeprowadził "wszystkie działania, które mają służyć dalszemu procesowi ewakuacji, jeżeli będzie taki potrzebny i wszystkie zmiany personalne, które były potrzebne do przeprowadzenia w związku ze zmianami w armii".