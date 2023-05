Premier: w czerwcu lub we wrześniu zaprezentujemy rozwiązanie dotyczące wzmocnienia programu mieszkaniowego

Mieszkanie plus nie spełniło naszych oczekiwań. Dlatego na konwencji PiS w czerwcu lub najpóźniej we wrześniu zaprezentujemy punkt programu dotyczący tego, jak wzmocnić nasz program mieszkaniowy - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w środę w rozmowie z rp.pl powiedział, że program Mieszkanie Plus "nie wypalił" i zostanie zamknięty, a wynajmujący będą mogli wykupić lokale po preferencyjnych cenach.

Morawiecki pytany na konferencji prasowej po środowym posiedzeniu rządu o słowa Budy potwierdził, że rzeczywiście "ta część programu na pewno mogłaby pójść lepiej".

Zaznaczył, że kilkadziesiąt tysięcy wybudowanych mieszkań to wynik poniżej założonych ponad stu tysięcy, jednak, jak dodał, w 2022 r. w Polsce oddano do użytku "najwięcej mieszkań w historii III RP". Według niego, rząd zmieniając przepisy i usprawniając cały proces administracyjny przyczynił się do tego wyniku.

"Więc mamy na tym polu również sukcesy, ale też nie spełnił ten program naszych oczekiwań, dlatego na konwencji PiS w czerwcu lub najpóźniej we wrześniu jednym z kolejnych punktów, który zaprezentujemy, będzie również punkt dotyczący tego jak wzmocnić nasz program mieszkaniowy" - powiedział.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zawierał rozwiązania wspierające budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach na zasadach rynkowych z wykorzystaniem gruntów publicznych. W ramach mieszkania Plus można się było ubiegać o wynajem mieszkania z dojściem do własności. Według deklaracji premiera z 2018 r. w 2019 roku miało być w budowie 100 tys. mieszkań z tego programu.

Szef MRiT powiedział w środę, że "nie kontynuujemy Mieszkania plus, bo ono się nie sprawdziło". Przyznał, że w 2016 roku nie można było proponować programów popytowych, ponieważ w Polsce budowano bardzo mało mieszkań.

"Nie mogliśmy proponować, żeby wzmocnić klientów nabywających mieszkania, tylko musieliśmy wzmocnić podaż, czyli budowanie, i to wtedy było istotne, źle było wykonane. Natomiast dzisiaj mamy rekordową ilość budowy mieszkań i domów, w związku z tym możemy zaproponować propozycję popytową. Dlatego kredyt bezpieczny 2 proc., konto mieszkaniowe, które doprowadza nas do zakupu mieszkania" - stwierdził Buda.