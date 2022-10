Premier w czwartek udaje się do Pragi, gdzie weźmie udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki udaje się w czwartek do Pragi, gdzie weźmie udział w pierwszym spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, a w piątek szef polskiego rządu będzie uczestniczył w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak poinformował Müller w komunikacie, w czwartek premier weźmie udział w pierwszym spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Pradze z udziałem szefów państw i rządów Unii Europejskiej oraz 17 przywódców europejskich państw partnerskich.

"Spotkanie ma służyć pogłębieniu dialogu i współpracy w Europie w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, energią, klimatem i sytuacją gospodarczą" - informuje rzecznik.

Do udziału w szczycie zaproszonych zostało 27 szefów państw i rządów UE oraz 17 przywódców państw partnerskich (Norwegii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Azerbejdżanu, Armenii, Turcji oraz państw Bałkanów Zachodnich: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej, Serbii).

"Polska popiera pogłębianie dialogu między demokratycznymi państwami europejskimi. Inicjatywę Europejskiej Wspólnoty Politycznej traktujemy jako próbę umocnienia Zachodu i sił demokratycznych w obecnej sytuacji. Liczymy, że Szczyt w Pradze przyczyni się do budowania jedności europejskiej w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz przekonania wszystkich partnerów do zbliżenia z Unią swojej polityki wobec Rosji, w tym przyjęcia sankcji" - podkreśla Piotr Müller.

Z kolei w piątek szef polskiego rządu będzie uczestniczył w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej, które zostanie poświęcone tematom: wsparcia Ukrainy, energii oraz kwestiom ekonomicznym.

"Podczas rozmów liderzy omówią kwestie wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy w obliczu podjętych przez Rosję działań eskalacyjnych, w tym nielegalnej aneksji kolejnych okupowanych terytoriów Ukrainy, ogłoszenia częściowej mobilizacji oraz intensyfikacji gróźb zastosowania broni jądrowej" - informuje rzecznik.

Jak wskazuje, Polska podkreśla konieczność dalszego wspierania sił zbrojnych Ukrainy oraz ograniczenia możliwości Rosji do przegrupowania wojsk i odbudowania swoich zdolności bojowych.

"Popieramy wysiłki Unii Europejskiej na rzecz odbudowy Ukrainy, która powinna być powiązana z reformami i przybliżyć ją do standardów europejskich, przygotowując kraj do dołączenia do wspólnoty" - podkreśla Müller. "Polska zachęca Komisję Europejską do jak najszybszego przedstawienia propozycji dotyczącej pozostałej części 9 mld euro wsparcia dla Ukrainy, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady Europejskiej" - dodał.

Jak przekazał rzecznik, przywódcy omówią także sposoby ograniczenia dalszych wzrostów cen oraz funkcjonowanie rynku energii w UE. "Polska podkreśla rolę zapewnienia sobie przez Unię stabilnych dostawy gazu z zewnątrz oraz zwiększenia produkcji krajowej. Przypominamy również o polskich propozycjach dotyczących zamrożenia cen ETS" - poinformował.

Rada - jak informuje Piotr Müller - omówi również obecną sytuację ekonomiczną, w tym wyzwania związane z inflacją oraz koordynacją podejmowanych rozwiązań na szczeblu krajowym.