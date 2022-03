Premier w Dniu Kobiet: wy dajcie światu piękno i pokój; obyśmy za rok świętowali w pokoju

To wy czynicie ten świat lepszym, pokazujecie, że troska jest ważniejsza niż władza, a współpraca jest ważniejsza niż rywalizacja. To wy dajecie światu piękno i pokój - mówi premier Mateusz Morawiecki w nagraniu z okazji Dnia Kobiet i życzy, aby za rok wszyscy mogli ten dzień świętować w pokoju.

"Drogie panie, 8 marca to takie święto, które wnosi trochę radości i światła, zwiastuje też zwykle wiosnę" - mówi premier w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Jak podkreśla Morawiecki, niestety, od ataku Rosji na Ukrainę "jakby ta radość i światło zniknęły z naszego świata". "Dlatego w tym szczególnym dniu chciałbym się zwrócić właśnie do was: to wy czynicie ten świat lepszym, to wy pokazujecie, że troska jest ważniejsza niż władza, a współpraca jest ważniejsza niż rywalizacja. To wy dajecie światu piękno i pokój i chciałbym też, w tym szczególnym dniu tego życzyć - wam i nam wszystkim, i sobie, żebyśmy 8 marca, za rok, wszyscy mogli świętować ten dzień w pełnym bezpieczeństwie i pokoju" - mówi premier.

Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto ustanowione w 1910 r. dla upamiętnienia strajku 15 tys. kobiet, pracownic fabryki tekstylnej w Nowym Jorku, które 8 marca 1908 r. domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych. W wyniku pożaru zginęło wówczas 129 kobiet.