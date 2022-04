Premier: w drugiej połowie roku wypłata czternastej emerytury (aktualizacja)

W drugiej połowie roku zostanie wypłacona czternasta emerytura – powiedział w środę w Woli Karczewskiej premier Mateusz Morawiecki. Przez lata już wolnej Polski seniorzy byli poszkodowani i źle traktowani, robimy wszystko, by to naprawić, krok po kroku, konsekwentnie – akcentował.

Szef rządu wspólnie z minister rodziny Marleną Maląg odwiedził Dzienny Dom "Senior plus" w Woli Karczewskiej w gminie Wiązowna na Mazowszu.

Premier dziękował seniorom za ich doświadczenie, dobro i ciężką pracę dla ojczyzny.

"Jak rozmawialiśmy na sali, wiele osób pytało, co będzie po pandemii, po wojnie, co będzie w państwie, co będzie z trzynastką, czternastką" - relacjonował na konferencji premier.

Wskazywał, że "jak jest trudny czas, to dobry gospodarz musi oszczędnie gospodarować". "Wiemy, że pandemia i wojna stworzyły trudne warunki. Chcę zapewnić, że z naszej strony zrobimy wszystko, żeby przekazać jak najwięcej środków dla seniorów, także dlatego, że wiemy doskonale, że przez lata już wolnej Polski nasi seniorzy, nasze mamy, ojcowie, babcie, dziadkowie byli poszkodowani, byli źle traktowani. Robimy wszystko, by to naprawić, krok po kroku, konsekwentnie" - dodał.

Szef rządu zadeklarował, że nie tylko trzynaste emerytury będą wypłacone, ale także, w drugiej połowie roku, tzw. czternastki.

Jak wcześniej informował resort rodziny wypłata czternastej emerytury będzie przebiegać na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku. W 2021 r. - jesienią dodatkowe świadczenie otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln w pełnej wysokości (równe minimalnej emeryturze).

ZUS 1 kwietnia rozpoczął wypłatę trzynastych emerytur, która jest gwarantowana ustawowo. W tym roku trzynastka wynosi 1338,44 zł brutto.

Premier zapewniał, że rząd tak buduje system budżetowy, by był on jak najlepszy dla seniorów.

"W tym roku od lipca obniżamy także podatek dla emerytów, po raz kolejny, po to, żeby trochę więcej grosza zostało w portfelu" - wskazał Morawiecki.

Jak dodał, "niektórzy mówią ironicznie, że to tylko 87 zł albo 115 zł, że to nie tak dużo", ale "to jest czasami wykupiona recepta, rachunek za gaz albo zakupy na dwa, trzy dni".

"I to jest bardzo ważne, dlatego robimy wszystko, żeby to dla państwa była coraz bardziej widoczna pomoc" - podkreślił premier. Zaznaczył przy tym, że pieniądze dla seniorów udało się pozyskać m.in. dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.

Szefowa MRiPS zwracała uwagę, że od ponad sześciu lat rząd realizuje politykę senioralną, która opiera się na dwóch silnych filarach.

"Pierwszy to bezpieczeństwo finansowe, w którego ramach dbamy o godną waloryzację rent i emerytur oraz o dodatkowe świadczenia dla seniorów" - wymieniła.

"Drugim, równie ważnym filarem, są programy aktywizujące i wspomagające osoby starsze w środowisku lokalnym. Wśród nich można wymienić takie działania jak np. program +Senior plus+, a także +Aktywni plus+, skierowany do NGO" - dodała minister.

Zaznaczyła, że podniesione świadczenia emerytalne to "przykład stanowczo realizowanych przez nasz rząd programów, aby podnosić jakość życia seniorów".

Minister Maląg przypomniała, że w 2015 r., kiedy rząd PiS obejmował w Polsce władzę, w kraju było niespełna 100 klubów seniora. "Dziś jest ich już ponad 1100 i kolejne powstaną" - zapowiedział szefowa MRiPS. Zaznaczyła, że rokrocznie na ten cel przeznaczanych jest 60 mln zł.

"Sama waloryzacja świadczeń w tym roku to jest 18 mld zł. Trzynasta emerytura to jest 13 mld zł. W podobnej kwocie - czternasta emerytura" - wyliczała.

Szefowa MRiPS złożyła również seniorom świąteczne życzenia. "Niech te święta Zmartwychwstania Pańskiego, które już niedługo, napełniają nasze dusze wiarą, nadzieją i miłością" - powiedziała.

Zaznaczyła, że w tym trudnym czasie Polska pomaga także obywatelom Ukrainy, starając się im dać schronienie i znaleźć miejsce pracy. "Ok. 40 tys. osób już pracuje na terenie Polski" - przekazała minister Maląg.