Premier w Monachium: konstruujemy koalicję państw, które byłyby gotowe produkować wspólnie amunicję

Konstruujemy koalicję państw, które byłyby gotowe produkować wspólnie amunicję - finansować, współfinansować produkcję amunicji w jak największych zakresach - poinformował w sobotę w Monachium premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki przebywają w stolicy Bawarii na 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

"Musimy uświadamiać naszym partnerom w zachodniej Europie, partnerom zza oceanu, z którymi również wczoraj wiele rozmawiałem, jak ważne jest powstrzymanie, ale także jak ważne jest zbudowanie odpowiedniej siły odstraszania. Chcesz pokoju, gotuj się do wojny" - powiedział premier na konferencji prasowej.

Przypomniał, że "Polska przeznacza 3 proc. PKB, a właściwie w tym roku, jeżeli zrealizujemy nasze plany zakupowe, będzie to 4 proc. PKB na zbrojenia". "To jeden z najwyższych wskaźników wśród wszystkich państw NATO, na poziomie tych państw, które do niedawna jeszcze były poza naszym zasięgiem z perspektywy proporcji wydatków na uzbrojenie, w relacji do PKB" - zwrócił uwagę Morawiecki.

Dodał, że ten temat był często poruszany w Monachium. "NATO musi zrealizować swoje zapowiedzi z Madrytu, musi zbudować odpowiednie siły szybkiego reagowania i siły odstraszania. To są fundamentalne tematy bezpieczeństwa" - wskazał szef rządu.

Przekazał, że rozmawiał na ten temat z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, ale także z wieloma innymi przywódcami.

"Rozmawiamy także o bardzo konkretnych projektach. Z panią przewodniczącą von der Leyen rozmawialiśmy o projektach produkcji amunicji. To był temat poruszony na ostatniej Radzie Europejskiej w Brukseli, ale niektóre państwa, nie chcę ich wskazywać palcem, nie zareagowały na to pozytywnie. Cieszę się, że pani przewodniczącą podejmuje ten temat. Jest na pewno orędowniczką wsparcia dla Ukrainy. To duży i bardzo potężny sojusznik" - podkreślił Morawiecki.

"Jednocześnie też konstruujemy, o tym rozmawiałem z panią premier Estonii, bo ona ten temat podnosi, koalicję państw, które byłyby gotowe produkować wspólnie amunicję - finansować, współfinansować produkcję amunicji w jak największych zakresach" - poinformował premier.

Jak mówił, "wszyscy, którzy znają charakterystykę teatru wojny na Ukrainie, wiedzą doskonale, że podstawową bolączką, podstawowym deficytem jest tam właśnie amunicja". "My w Polsce również rozwijamy teraz gwałtownie moce produkcyjne amunicji, różnego kalibru, ale potrzebujemy jej zarówno na nasze własne zapasy, jak i przekazać amunicję dla Ukrainy" - powiedział Morawiecki.