Premier w Mysłowicach: każdy głos oddany na PiS to stabilność, normalność i szybki rozwój

Każdy głos oddany na PiS liczy się podwójnie, każdy głos na PiS to stabilność, normalność i szybki rozwój, to najniższe bezrobocie w historii, najwyższe waloryzacje emerytur, to wielka polityka społeczna i polityka rozwoju - powiedział w sobotę w Mysłowicach premier Mateusz Morawiecki.

Premier mówił w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Mysłowic o możliwych scenariuszach po wyborach. Jednym z nich była sytuacja, w której PiS wygrywa, ale ma za mało mandatów, aby szybko stworzyć rząd. "Wtedy grozi skłócona opozycja, grożą przyspieszone wybory, mamy paraliż decyzyjny, trudności w podejmowaniu decyzji" - powiedział szef rządu.

Ocenił, że jest to "niedobry scenariusz dla Polski". Dlatego - jak wskazał - "każdy głos na Prawo i Sprawiedliwość liczy się podwójnie, każdy głos na Prawo i Sprawiedliwość to stabilność, normalność i szybki rozwój". "To najniższe bezrobocie w historii, najwyższe waloryzacje emerytur. To wielka polityka społeczna i rozwoju, taka jak tutaj, w Mysłowicach" - zaznaczył premier.

"Teraz ostatnio rozstrzygnęliśmy konkursy, 49 mln z konkursu dla Mysłowic ze środków budżetowych, na specjalną strefę ekonomiczną. To także 30 mln na edukację, na schronisko dla zwierząt (...) to także pieniądze na przebudowę ulic w Mysłowicach, pieniądze na parkingi" - wyliczał Morawiecki.

Kolejnym scenariuszem, o którym mówił premier, była sytuacja, w której opozycja wygrywa wybory. "I scenariusz trzeci - panie Boże broń nas przed nim ze wszystkich sił - wygrywa skłócona opozycja, skłócona między sobą, kilkanaście partii, skłócona z panem prezydentem. Szanowni państwo, nie mamy wtedy szans na kontynuowanie tego, co tak pięknie udało się zmienić w Polsce w ostatnich latach" - podkreślił szef rządu.

Morawiecki powiedział też, "że rządy PiS może i nie są idealne, nie jesteśmy partią ludzi bezgrzesznych, na pewno warto uderzyć się w pierś, przeprosić - i ja to robię, bo nie wszystko poszło idealnie, także tu, na Śląsku mogły sprawy pójść lepiej - ale porównajcie to, co udało się zrobić dla każdej polskiej rodziny, dla rozwoju Śląska, dla emerytów, dla rencistów, dla osób niepełnosprawnych". "My przywróciliśmy normalność i chcemy, aby ta normalność panowała" - dodał Morawiecki.