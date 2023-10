Premier w Mysłowicach: Powiedziałem twarde "weto" przeciwko nielegalnej migracji zawartej w pakcie migracyjnym (króka3)

Normalność to bezpieczeństwo na naszych ulicach. Ja przyjechałem tu do państwa praktycznie prosto z Rady Europejskiej w Hiszpanii. Tam wielu premierów narzeka na bezpieczeństwo w swoich własnych krajach. A wiecie, dlaczego? Bo wpuścili nielegalnych imigrantów pod dyktando Brukseli i Berlina. Dlatego powiedziałem twarde +weto+ przeciwko nielegalnej migracji zawartej w pakcie migracyjnym - powiedział w sobotę na konwencji w Mysłowicach Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki wystąpił w sobotę na konwencji w Mysłowicach. Podczas wystąpienia zadeklarował m.in., że "obronimy taką normalność".

"Normalność to bezpieczeństwo na naszych ulicach. Ja przyjechałem tu do państwa praktycznie prosto z Rady Europejskiej w Hiszpanii. Tam wielu premierów narzeka na bezpieczeństwo w swoich własnych krajach. A wiecie, dlaczego? Bo wpuścili nielegalnych imigrantów pod dyktando Brukseli i Berlina. Dlatego powiedziałem twarde +weto+ przeciwko nielegalnej migracji zawartej w pakcie migracyjnym" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki stwierdził, że taka polityka "będzie wiązała każdy przyszły rząd".

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości dostanie wiatru w żagle, jeżeli w referendum Polacy wypowiedzą się również przeciwko nielegalnej imigracji. Dlatego odpowiedzmy głośno wszystkim Polakom, jak Polska zagłosuje w referendum? Czy jesteś za nielegalną imigracją? Czy jesteś za wyprzedażą mienia narodowego? Czy jesteś za zburzeniem zapory, muru na granicy z Białorusią? Czy jesteś za podniesieniem wieku emerytalnego do 67 lat?" - zapytał Mateusz Morawiecki zgromadzonych na sali zwolenników, a odpowiedziało mu za każdym razem gromkie "nie".

Morawiecki mówił także o wadze nadchodzących wyborów i zachęcał do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość.

"O to są te wybory, żeby utrzymać taką naszą normalność, nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo dzieci, rodzin, a tym, którzy się wahają, drodzy państwo, tym, którzy wątpią, zadajcie kilka pytań. Gdzie są niższe podatki? Gdzie klin podatkowy, o którym tyle było dyskusji w czasie III Rzeczpospolitej? Gdzie jest niższy? W Polsce, czy może we Francji czy w Niemczech, a może we Włoszech? W Polsce! Albo zapytajcie, gdzie jest najwyższy dzisiaj wskaźnik zatrudnienia? A najniższy poziom bezrobocia w historii naszego państwa? W Polsce! Albo gdzie się najwięcej inwestuje w armię? We Francji, może w Niemczech, może we Włoszech, a może w Polsce? W Polsce! Albo zapytajcie tych wahających się, gdzie jest tworzonych dzisiaj najwięcej miejsc w żłobkach? W Polsce!" - wymieniał Mateusz Morawiecki.

Premier zachęcał wyborców Prawa i Sprawiedliwości, aby zachęcali "tych, którzy wątpią, którzy się wahają".

"Jak będziecie z nimi rozmawiać, weźcie nasze dane, weźcie fakty. Oprzyjcie tę rozmowę o fakty i o emocje, ale o te dobre emocje. Bardzo was proszę. My Polskę mamy w sercach" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Autor: Michał Torz, Marek Błoński

