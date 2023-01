Premier: w najbliższych wyborach będziemy startować razem z Solidarną Polską jako Zjednoczona Prawica

W najbliższych wyborach będziemy startować razem z Solidarną Polską jako Zjednoczona Prawica - oświadczył w czwartek premier Mateusz Morawicki podczas tweet up-u.

W czasie czwartkowego tweet up-u szef rządu został zapytany, czy zgodnie z umową koalicyjną, PiS w tegorocznych wyborach parlamentarnych będzie startował razem z Solidarną Polską.

"Tak będziemy startowali razem z Solidarną Polską jako Zjednoczona Prawica" - oświadczył premier Morawiecki.

Szef rządu został także zapytany o relacje z Pałacem Prezydenckim w kontekście KPO oraz nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, czy spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i czy nadal są to spotkania na poziomie roboczym.

"Spotkałem się oczywiście z prezydentem w Davos, ale nie rozmawialiśmy o KPO, ale o wielu innych sprawach" - odparł Mateusz Morawiecki. Jak dodał, cały czas "odbywają się spotkania z osobami wskazanym przez prezydenta".

Zastrzegł, że "to jest wyłączna prerogatywa prezydenta". "Proszę pytać Pałac Prezydencki o ich opinię w tej sprawie" - dodał premier.

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt złożył w Sejmie klub PiS. Według jej autorów nowelizacja ma być kluczowym "kamieniem milowym" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z KPO. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Posłowie mieli zająć się projektem noweli ustawy o SN jeszcze w grudniu ub.r., ale wtedy został on zdjęty z porządku obrad. Wcześniej prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem i zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.

Negatywnie o zmianach w ustawie o SN wypowiada się koalicjant PiS - Solidarna Polska.

1 czerwca 2022 r. KE po ponad rocznych negocjacjach zaakceptowała polski KPO. 17 czerwca polski KPO zatwierdziły państwa członkowskie UE. Decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.

W KPO znajdują się warunki, czyli tzw. kamienie milowe, od których spełnienia KE uzależnia wypłacenie Polsce środków z unijnego Funduszu Odbudowy mającego wesprzeć kraje członkowskie w przezwyciężaniu gospodarczych skutków pandemii COVID-19. KPO zakłada m.in., że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa. W KPO Polska wystąpiła o 23,9 mld euro grantów i 11,5 mld euro pożyczki.