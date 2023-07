Premier: w naszych czasach waloryzacja emerytur jest rekordowa; jest także 13. i 14. emerytura

Kiedy rządził szef PO Donald Tusk, podniósł emerytury o 36 zł. W naszych czasach waloryzacja jest rekordowa, jest także 13. emerytura, a teraz i 14. emerytura na stałe - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu opublikował we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych nagranie. Rozpoczyna się ono od fragmentu wystąpienia Donalda Tuska w Sejmie, w którym szef PO mówi, że "minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 36 zł".

Następnie premier Morawiecki, nawiązując do tego fragmentu, mówi że "Donald Tusk, w czasie, kiedy rządził, podniósł emerytury nie o dziesięć zł, tylko o trzydzieści kilka, taki to był wielki pan".

"W naszych czasach waloryzacja jest absolutnie rekordowa, ale to nie tylko to. Także jest 13. emerytura, a teraz i 14. emerytura ma stałe. A oprócz tego, do ręki dla naszych seniorów kwota netto jest znacząco wyższa dzięki temu, że podnieśliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł" - podkreślił szef rządu.

"Jak to było w czasach pana Donalda Tuska? Kwota wolna stała na tym samym poziomie. A, pardon, podniesiona została o 2 złote" - zauważył premier.

19 lipca prezydent podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. W poniedziałek została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do dodatkowego świadczenia pieniężnego, zwanego czternastą emeryturą. Świadczenie to będzie przysługiwać na stałe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z kilkoma wyjątkami, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. i 1 stycznia 2025 r.