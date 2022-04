Premier: w obliczu strasznych zbrodni popełnianych na Ukrainie musimy skonsolidować się

W obliczu strasznych zbrodni popełnianych na Ukrainie przez rosyjskich najeźdźców musimy skonsolidować się, musimy odpowiedzieć bardzo zdecydowanie; o tym rozmawialiśmy z premierem Belgii - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z Alexandrem de Croo.

"Niedawno w miejscowości Husariwka (Ukraina - PAP) zarejestrowano, zauważono spalone ciała. Badania wstępne, które zostały przeprowadzone, mówią o kolejnych dramatycznych zbrodniach, strasznych zbrodniach popełnianych przez rosyjskich najeźdźcach. Mówią nie tylko o paleniu ludzi, ale także o torturowaniu ludzi, także ślady tortur na ciele dziecka" - powiedział szef rządu na wspólnej konferencji prasowej z premierem Belgii.

"W obliczu takich strasznych zbrodni, z którymi mamy do czynienia, musimy skonsolidować się. Musimy odpowiedzieć bardzo, bardzo zdecydowanie i o tym rozmawialiśmy z panem premierem Belgii dziś tu, w Polsce" - zaznaczył Morawiecki.

Premier dodał, że "jednocześnie mamy do czynienia z niesamowitą propagandą z drugiej strony". "Z propagandą, która mówi o denazyfikacji Ukrainy, która ustami propagandzistów kremlowskich wprost nawiązuje do najgorszych tradycji niemieckich, faszystowskich. I dlatego porównanie reżimu Putina do reżimu faszystowskiego jest nie tylko jak najbardziej uprawnione, jest właściwe, we właściwy sposób oddaje brutalność tego, co dzieje się na Ukrainie" - podkreślił Morawiecki.

Jak mówił, "rosyjska armia zostawia za sobą ślady absolutnie zbrodnicze i tragiczne". "Musimy o tym wiedzieć, że odkrywane są kolejne miejsca, w których dochodziło do takich zbrodni, jak w Buczy czy w Hostomelu" - powiedział.