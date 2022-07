Premier: w obliczu wojny na Ukrainie rocznica Powstania ma szczególne znaczenie

Wobec wojny na Ukrainie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nabierają szczególnego znaczenia – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

"W obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie, tegoroczne obchody nabierają szczególnego znaczenia" - napisał premier w piątek, nawiązując do przypadającej w poniedziałek 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

"Obrazy ze wschodu, obrócone w gruzy ukraińskie miasta, barbarzyństwo rosyjskich żołnierzy - my to wszystko znamy, przetrwaliśmy, zwyciężyliśmy. A teraz musimy zrobić wszystko, by ta straszna historia nie została zapomniana, bohaterowie - nagrodzeni, a kaci - osądzeni" - dodał. Wezwał, by dbać o "pamięć i patriotyczne wychowanie w szacunku do przeszłości". "To one są źródłem siły i prawdy w czasach, gdy wszystko inne zawodzi" - napisał.

Szef rządu poinformował, że jak co roku z harcerzami z ZHR porządkował na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie groby żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej 1939 roku i w Powstaniu Warszawskim; zamieścił też zdjęcia.