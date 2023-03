Premier: w ostatnim roku pozycja Polski ogromnie urosła na całym świecie

W ostatnim roku pozycja Polski ogromnie urosła na całym świecie. Przyznaje się rację rządowi Prawa i Sprawiedliwości od Danii i Finlandii przez Komisję Europejską i na Waszyngtonie skończywszy – ocenił premier Mateusz Morawiecki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W ostatnim roku pozycja Polski urosła ogromnie na całym świecie. Przyznaje się rację rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Nie całej polskiej klasie politycznej, tylko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Od Danii i Finlandii poprzez Komisję Europejską i na Waszyngtonie skończywszy" - powiedział w sobotnim Gościu Wiadomości na antenie TVP Info szef rządu.

Według premiera Mateusza Morawieckiego to PiS miał rację co do "zagrożeń rosyjskich, co do uzależnienia od rosyjskich surowców energetycznych". "I dlatego pozycja Polski jest dzisiaj o rząd wielkości wyżej niż była 10 czy 15 lat temu, kiedy mierzyliśmy się z wyzwaniami ogromnymi również wówczas, ale nie było odpowiedniego podejścia do tego po stronie Platformy Obywatelskiej" - powiedział.

Podczas rozmowy premier został również zapytany o słowa europosłanki Janiny Ochojskiej (PO), która w piątek w TOK FM powołała się na dane Grupy Granica, wedle których po polskiej i białoruskiej stronie granicy życie straciło łącznie 37 osób.

"Myślę, że ofiar tej granicy jest o wiele więcej. One są albo w jakimś zbiorowym grobie, bo nie zdziwiłabym się, gdyby w czasie, kiedy był zamknięty dostęp do granicy, po prostu pozbierano ciała, żeby nie było tych dowodów. W tej chwili mówi się o prawie 300 osobach, które zaginęły" - stwierdziła europosłanka, cytowana m.in. przez Polsat News.

"To tak absurdalna informacja, że mam nadzieję, że ona doprowadzi do upadku wiarygodności europosłów i posłów Platformy Obywatelskiej w ich przekazie co do tego, co się w Polsce dzieje" - ocenił premier.

Podziękował przy tym polskim strażnikom granicznym, policjantom i żołnierzom za ochronę granicy.

"Polskie służby graniczne, policja, wojsko (...) ratowały tych uchodźców, którzy poza prawem przedostali się do Polski i gdzieś utknęli w lasach Puszczy Białowieskiej czy w innych częściach woj. podlaskiego. Ratowały, przewożąc do szpitali" - podkreślił.

"Uratowaliśmy wiele istnień ludzkich. Opowiadać o jakiś grobach to jest taki kompletny nonsens, że mam nadzieję, że tym razem wszyscy widzą, do czego prowadzi propaganda nienawiści, hejtu, zła. To jest chyba ten jedyny efekt Tuska, który jest z jego przyjazdem do Polski" - dodał Mateusz Morawiecki.