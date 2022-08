Premier: w partnerstwie, które budujemy z wszystkimi państwami UE, potrafimy znajdować odpowiednie kompromisy

Rząd nie jest ani antyniemiecki, ani proniemiecki, tylko działa w interesie państwa polskiego; w partnerstwie, które budujemy z Unią Europejską, budujemy ze wszystkimi krajami UE, potrafimy znajdować odpowiednie kompromisy - stwierdził we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji w KPRM premier został zapytany, czy uważa politykę swego rządu za antyniemiecką i czy obecnie należy szukać z Niemcami porozumienia.

Morawiecki powiedział, że polityka jego rządu nie jest ani antyniemiecka, ani proniemiecka, jaką była według niego polityka rządu Donalda Tuska, gdy - jak mówił - "proniemieckość za rządów Platformy Obywatelskiej stała się symboliczna".

"Nasz rząd nie jest ani proniemiecki, ani antyniemiecki - nasz rząd jest propolski. Nasz rząd działa wyłącznie w interesie państwa polskiego i nie ogląda się ani na tych, którzy próbowali nas kiedyś szantażować, ani na tych, którzy - co tu dużo powiedzieć - nie sprzyjają naszym narodowym interesom i próbują wymuszać różne rozwiązania" - powiedział premier.

"Jednak w naszym partnerstwie, które budujemy z Unią Europejską, budujemy ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej, potrafimy znajdować odpowiednie kompromisy, czego najlepszym dowodem jest to, co udało się do tej pory zrobić" - dodał Morawiecki.

Jak mówił, "są także inwestycje, wielkie inwestycje z Francji, Wielkiej Brytanii i również z Niemiec", z których się cieszy, ponieważ "są to państwa wyżej zaangażowane technologiczne od Polski i następuje pewnego rodzaju osmoza, dyfuzja, przenikanie tej technologii do naszych firm, które kooperują z tamtymi dużymi firmami".

Szef rządu zaznaczył, że "gospodarka i państwo to organizm bardzo skomplikowany", a najważniejsze jest, by "polski azymut polityki interesów polskich trzymać wysoko na naszych sztandarach". "I to oczywiście czynimy" - dodał.