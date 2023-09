Premier: w PiS wierzymy, że istnieje dekalog polskich spraw

W Prawie i Sprawiedliwości wierzymy, że istnieje dekalog polskich spraw; na szczycie tego dekalogu jest miłość do Polski - podkreślił w sobotę w Końskich premier Mateusz Morawiecki.

W sobotę w Końskich (Świętokrzyskie) odbywa się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości z udziałem m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"My w PiS wierzymy, że istnieje dekalog polskich spraw, a na samym szczycie tego dekalogu jest dbałość o Polskę, jest miłość do Polski, miłość do naszej ojczyzny. To rzecz dla nas najcenniejsza, najważniejsza" - podkreślił szef rządu.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że PiS pilnuje polskich interesów. "Kto nie pilnuje interesów polskich, ten pilnuje interesów obcych. Musimy pilnować polskich interesów" - podkreślił.

Szef rządu wskazał, że podczas wystąpienia poruszy cztery główne tematy. Pierwszym będą zwrotnice modernizacji, nowoczesności - nowoczesnego sytemu społeczno-gospodarczego, które "udało się nam w znaczny sposób przestawić na właściwe tory".

Drugim tematem będą zręby wizji PiS na kolejne 4 i 8 lat.

Po trzecie, premier zapowiedział, iż będzie chciał przedstawić, jak ta wizja będzie realizowana.

Czwartym tematem - jak mówił Morawiecki - będzie to, co Polsce grozi, jeżeli "tamci przeciwnicy polskiej sprawy, nasi poprzednicy i przeciwnicy polityczni dorwą się do władzy".