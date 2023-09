Premier: w płacy minimalnej jak w pigułce widać całą nasza politykę społeczną

W płacy minimalnej jak w pigułce widać całą naszą politykę społeczną - prorozwojową i prorodzinną. Będziemy ją kontynuować, jeżeli oczywiście Polacy nam zaufają - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas transmisji live. Od stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie ma wynieść 4242 zł.

W czwartkowej transmisji live na Facebooku premier Mateusz Morawiecki wraz z minister rodziny i polityki społecznej odnieśli się do przyjętego przez rząd rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł.

Maląg podkreśliła, że podniesienie płacy minimalnej to "spełnienie kolejnego warunku wiarygodności" i spełnienie zapowiedzi, że płaca minimalna będzie wynosić 4 tys. zł. Premier Morawiecki zauważył natomiast, że "jeszcze 10 lat temu płaca Polaka wynosiła często 4,5,7 zł za godzinę". "Teraz to jest 27 zł jako stawka minimalna - to fundamentalna solidarnościowa rewolucja" - ocenił premier.

Jak mówił, kwota brutto nowej płacy minimalnej "jest proporcjonalnie dużo wyższa niż w czasach PO, ze względu na nasze wielkie obniżki podatków - PIT z 18 na 12 proc. i kwotę wolną od podatku wysokości 30 tys." "To dwie wielkie zmiany, które powodują, że klin podatkowy w Polsce (...) jest dla większości Polaków najniższy wśród wszystkich unijnych krajów, które należą do OECD" - stwierdził premier.

"W płacy minimalnej jak w pigułce widać całą naszą politykę społeczną - prorozwojową i prorodzinną. Będziemy ją kontynuować, jeżeli oczywiście Polacy nam zaufają" - dodał. "Cała nasza polityka społeczno-gospodarcza wygląda zupełnie inaczej niż w czasach naszych poprzedników, bo właśnie takie jest dziedzictwo "Solidarności" - dbałość o tych, którzy są najsłabsi, którzy najwięcej potrzebują. To jest DNA naszej polityki" - oświadczył premier.

Premier odniósł się również do wpływu polityki społecznej na budżet państwa. "Otóż za PO nie było ani 500+, ani 13., 14. emerytur i tylu innych elementów polityki społecznej - i uwaga - zabrali OFE, majątek narodowy (...) - i jaki był deficyt budżetowy? Sięgał blisko 8 proc. bodaj w 2010 roku. Oni się tak nadawali do zarządzania finansami, jak ja do baletu wiedeńskiego" - powiedział Morawiecki.