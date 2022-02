Premier: w Polsce nie dochodziło do selekcji pacjentów

W Polsce, w przeciwieństwie do bogatych krajów Zachodu, nie dochodziło do selekcji pacjentów, do triażu. Zrobiliśmy wszystko, żeby liczba łóżek była tak duża, by człowiek zawsze mógł być położony w szpitalu, choćby tymczasowym – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Podczas wspólnej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego padło pytanie, co rząd robi, by było mniej zgonów nadmiarowych. Według Eurostatu Polska w grudniu ub.r. osiągnęła najwyższą nadmiarową śmiertelność spośród państw UE.

Premier zaznaczył, że w Polsce w przeciwieństwie do bogatych krajów Zachodu - Francji, Włoch, Hiszpanii czy Holandii - nigdy nie dochodziło do selekcji ludzi, do triażu.

"Tam dzielono pacjentów na tych, których można położyć na łóżku, i tych, którym podawano morfinę lub inne środki i wiemy, co się potem działo z tymi pacjentami" - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że rząd zrobił wszystko, żeby liczba łóżek szpitalnych była tak duża, by pacjent zawsze mógł zostać położony w szpitalu, choćby tymczasowym. Dodał, że szpitale tymczasowe uratowały tysiące istnień ludzkich.

"Oczywiście było wiele problemów, wiele potknięć, na pewno wiele błędów, ale z czysto humanitarnego punktu widzenia w Polsce, w przeciwieństwie do krajów Zachodu, nigdy nie dochodziło do triażu, selekcjonowania ludzi" - stwierdził Morawiecki.

Minister Niedzielski wyjaśnił, że osobną kategorią są zgony nadmiarowe, które są proporcjonalnie większe niż w poprzednich latach, a osobną - zgony wywołane bezpośrednio przez covid. Jak mówił, w kolejnych falach pandemii zgony covidowe "wypełniały nadwyżkę zgonów", co oznacza, że coraz mniejszy był skutek innych chorób dla zgonów notowanych w kolejnych falach.

Niedzielski poinformował, że od samego początku razem z ekspertami identyfikowano główne powody zgonów dla poszczególnych kategorii zgonów.

"Jeśli chodzi o zgony covidowe, to dominującą przyczyną, którą identyfikowaliśmy, było zbyt późne pojawianie się pacjentów w szpitalach" - powiedział. Dodał, że odpowiedzią na ten problem był program wysyłania pacjentom pulsoksymentrów.

"Jeśli chodzi o zgony nadmiarowe, jest to suma różnych przyczyn, które dotyczą różnicy między poszczególnymi krajami. Analizując w ujęciu różnych krajów - bo rzeczywiście tutaj nie mamy chwalebnej statystki - widzieliśmy pewne przyczyny, które nie zależą w gruncie rzeczy od covidu, a od pewnych parametrów, które przesądzają o długości trwania życia: to jest skłonność ludzi do profilaktyki, do wczesnego badania się, to jest świadomość zdrowotna, która decyduje o stylu życia. Ta zdrowotność społeczna też przesądza, że jeśli pojawia się uderzenie epidemiczne w postaci koronawirusa, to będzie on zbierał większe śmiertelne żniwo w społeczeństwach, które charakteryzują się mniejszym poziomem zdrowotności " - wyjaśnił Niedzielski.