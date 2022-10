Premier w "SE": Troska o seniorów to jeden z filarów naszej polityki

Troska o seniorów to jeden z filarów naszej polityki. W przyszłym roku seniorzy i renciści otrzymają świadczenia wyższe o co najmniej 250 zł. W ten sposób po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy wierni zobowiązaniom, które złożyliśmy przed Polakami – pisze w środę w "SE: premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki napisał specjalny list skierowany do czytelników "Super Expressu". Nakreślił w nim kilka słów na temat przyszłorocznej waloryzacji, która pomoże seniorom.

"Szanowni Państwo, podjęliśmy na Radzie Ministrów decyzję o bardziej korzystnej waloryzacji rent i emerytur" - zwrócił się do czytelników gazety premier. "W przyszłym roku seniorzy i renciści otrzymają świadczenia wyższe o co najmniej 250 zł. W ten sposób po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy wierni zobowiązaniom, które złożyliśmy przed Polakami" - podkreślił.

Dodał, że "te zobowiązania to budowa Polski solidarnej, kierującej się szacunkiem do obywateli i ich ciężkiej pracy". "A troska o seniorów to jeden z filarów naszej polityki" - zapewnił. "Ludzie, którzy przez dekady pracowali na dobrobyt i siłę Polski, muszą wiedzieć, że ojczyzna będzie o nich pamiętać" - dodał.

"Z tej drogi nie zepchną nas żadne okoliczności - nawet najtrudniejsze" - podkreślił. "A dobrze wiemy, że takich obecnie nie brakuje. Wszyscy mierzymy się dziś z długofalowymi konsekwencjami pandemii, inflacją napędzaną przez rosyjską inwazję na Ukrainę oraz brutalną wojną gospodarczą, którą reżim Putina chce zastraszyć Europę" - wyliczył szef rządu.

"Dlatego od samego początku przyjęliśmy zasadę: kiedy jest trudniej, pomagamy bardziej. Wzmacniamy seniorów trzynastą i czternastą emeryturą. Zdecydowaliśmy się też na waloryzację kwotowo-procentową, gwarantującą ustaloną minimalną podwyżkę" - wyjaśnił.

Szef rządu zadeklarował też, że "tak długo, jak będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin, w szczególności seniorów, będzie w samym sercu polityki społecznej państwa polskiego".