Premier w "SE": Ukraińcy biją się za wolność swoją, Polski i Europy

Ukraińcy biją się za wolność swoją, Polski i Europy; pomoc Ukrainie to inwestycja w nasze bezpieczeństwo; silna Ukraina to silna zapora przed rosyjską nawałnicą - podkreśla "Super Expressie" premier Mateusz Morawiecki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Szef rządu podkreśla w piątkowym "Super Expressie", że wojna na Ukrainie to największe geopolityczne wyzwanie po 1989 r. Wskazuje, że celem Rosji jest nie tylko Ukraina, dlatego musimy zrobić wszystko, by zatrzymać Rosję już teraz. "Bierność to prosta droga do uległości. Jeśli Rosja zdobędzie Kijów, prędzej czy później może zaatakować Tallin, Wilno, a nawet Warszawę" - uważa Morawiecki.

"Kiedy wybuchła wojna mało kto wierzył, że Ukraina wytrzyma choćby pięć dni. Mija rok, a Kijów nadal jest jak twierdza nie do zdobycia. Ukraińcy biją się za wolność swoją i wolność Polski i Europy. To bohaterstwo, dla którego będzie miejsce w każdym podręczniku historii" - podkreśla premier.

Zdaniem Morawieckiego, pomoc Ukrainie to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. "Silna Ukraina to silna zapora przed rosyjską nawałnicą" - dodaje.

Premier podkreśla, że Polska inwestuje w armię, co jest jego zdaniem jasnym komunikatem wysyłanym do Rosji, że "nie ma tu czego szukać". "Raz odzyskanej niepodległości już nie oddamy" - podkreśla.

"Nikt nie wie, ile jeszcze potrwa ta wojna. Sami Rosjanie muszą się obudzić i odsunąć od władzy Putina, którego polityka jest zabójcza dla wszystkich. NATO i UE muszą z kolei naciskać coraz mocniej, aby w końcu Rosja zrozumiała, że nie wygra tej wojny. O determinację Ukrainy nie martwię się - Ukraińcom nie brakuje odwagi. My natomiast musimy kontynuować obrany kurs. Wzmacniać bezpieczeństwo Polski i wzmacniać siłę naszych sojuszy. Aż do zwycięstwa, które będzie również naszym udziałem" - zaznaczył Morawiecki.