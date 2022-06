Premier w Sejmie do opozycji: nie idźcie tą drogą, nie donoście na Polskę

Nie idźcie tą drogą, nie donoście na Polskę - mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do opozycji. Wszyscy razem powinniśmy pracować na rzecz Rzeczypospolitej, na rzecz wyjścia z tego ogromnego kryzysu - podkreślał.

Podczas wystąpienia w Sejmie szef rządu podkreślał, że Polska potrzebuje współpracy. "Potrzebujemy walki wspólnej, razem, aby zdusić inflację, aby walczyć o lepszy los Polaków" - przekonywał.

Jak wskazywał Morawiecki, "dzisiaj nie potrzebujemy wroga wewnętrznego". "Nie szukajcie wroga wewnętrznego. Poproście wasze media, żeby nie szukały wroga wewnętrznego. Dzisiaj nie pielgrzymujcie gdzieś tam do tej Brukseli, do Berlina skarżyć się, donosić, gdzieś tam jakieś mównice europejskie okupować" - mówił, zwracając się do opozycji. "Dla nas najważniejsze (jest) to, co się tutaj dzieje - tu, w Polsce, w Augustowie, w Krośnie, w Rzeszowie, w Gorzewie, w Gorlicach, nie mylić z Goerlitz" - dodał.

"Nie idźcie tą drogą, nie donoście na Polskę. To jest naprawdę haniebne. Wszyscy razem powinniśmy pracować na rzecz Rzeczypospolitej, na rzecz wyjścia z tego ogromnego kryzysu" - mówił szef rządu i dodał, aby opozycja nie proponowała swoich rozwiązań walki z inflacją, bo - jak wskazywał - może to doprowadzić do inflacji takiej jak w Turcji, na poziomie 73,5 proc.

"Dzisiaj mamy jednego przeciwnika, jednego wroga" - podkreślał Morawiecki. "Jest nim Kreml, jest nim straszliwa wojna na Ukrainie, którą Ruscy zaczęli. Jest wojna z rosyjskim reżimem. Wojna o to, żeby pokojowo zakończyć te straszne zmagania, ale utrzymać suwerenność Ukrainy i z tych zmagań wyjdziemy zwycięsko" - mówił. "Pomagajcie Polsce, pomagajcie nam pomagać Ukrainie i będzie dobrze" - przekonywał premier.

W wystąpieniu sejmowym Morawiecki przypomniał, że w 2012 roku ówczesny premier, a dziś lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk otrzymał Nagrodę im. Walthera Rathenaua. "To jest minister spraw zagranicznych Niemiec - ten, który negocjował Rapallo, Rapallo, czyli uwertura do Paktu Ribbentrop-Mołotow" - przypomniał. "On przyjął nagrodę jego imienia" - podkreślał i apelował, aby ten fakt zapamiętać.

Donald Tusk otrzymał w 2012 r. niemiecką Nagrodę im. Walthera Rathenaua za zasługi dla pogłębienia integracji europejskiej. Wyróżniono go także za jego rolę w procesie pojednania między Polską a Niemcami. Odbierając nagrodę, w swoim przemówieniu Tusk apelował wówczas o solidarność w UE oraz konsekwentną politykę wobec Ukrainy.