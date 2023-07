Premier w Sejmie do opozycji: to jak zajmowaliście się polską armią jest przyczyną wielkiego wstydu

W waszych czasach to jak zajmowaliście się polską armią jest przyczyną wielkiego wstydu - zwracał się w piątek do opozycji w Sejmie premier Mateusz Morawiecki występując na zakończenie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra obrony Mariusza Błaszczaka.

"Za te wszystkie działania powinniście podziękować, bo w waszych czasach to jak zajmowaliście się polską armią, to jak nie potrafiliście znaleźć środków na rozbudowę polskiej armii, zlikwidowaliście pobór, jak nie potrafiliście uzbroić polskiej armii jest przyczyną wielkiego wstydu po waszej stronie i nie dziwię się, że siedzicie cicho, bo nie macie nic w tej kwestii do powiedzenia" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowych obrad Sejmu.

Dodał, zwracając się do opozycji, że w czasach jej rządów po to pewnie "robiono reset z Rosją", żeby "zresetować także polską armię". "To trzeba powiedzieć niestety wam się udało" - stwierdził Morawiecki.

"Nie wiem, czy to zwijanie polskiej armii miało również służyć temu, żeby gdzieś w jakieś stolicy rozwijali przed wami czerwone dywany. Wy pewnie już wiecie, w której stolicy liczyliście na takie dywany. Dlatego, aby wzmocnić potencjał polskiej armii potrzebujemy kontynuacji tego, co robimy ostatnie osiem lat i za to trzeba podziękować panu ministrowi Macierewiczowi i przede wszystkim temu, który kieruje polską armią przez ostatnie kilka lat pan premierowi Błaszczakowi" - powiedział premier.

Podkreślił również, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ma wiele do nadrabiania. "Tyle do naprawiania tego, co wy zepsuliście, tyle do odbudowania tego, co wy zniszczyliście. To mam do was tylko jedną serdeczną prośbę nie przeszkadzajcie" - oświadczył premier Morawiecki.