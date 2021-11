Premier: w Sejmie trwają uzgodnienia międzyklubowe dotyczące możliwości weryfikacji szczepień

W Sejmie toczą się uzgodnienia między klubami, dotyczące tego, czy znajdzie się większość parlamentarna, która pozwoli na weryfikację certyfikatów covidowych przez pracodawcę. Jeśli większość się znajdzie, będziemy procedować tę ustawę – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w poniedziałek zmianę limitów m.in. w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach. Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia. Według GIS obowiązek weryfikacji certyfikatu zaszczepienia przy obowiązujących od 1 grudnia limitach ma spoczywać na przedsiębiorcy, brakuje jednak przepisów, które upoważniałyby przedsiębiorców do takich kontroli. Premier Morawiecki, pytany był na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie o to, w jaki sposób będzie można weryfikować takie certyfikaty.

"W ostatnich dniach cały świat został zaalarmowany nową mutacją koronawirusa o nazwie omikron. Konsultowałem się z członkami Rady Medycznej, zasięgnąłem opinii, co dzieje się (...) w innych krajach UE. Dokładna natura tej mutacji wirusa nie jest jeszcze rozpoznana, ale może być on bardzo groźny, groźniejszy niż dotychczasowe mutacje" - odparł premier.

"Dlatego minister zdrowia zdecydował się, po konsultacjach, wdrożyć pewne ograniczenia, które mają z jednej strony zahamować dopływ tej mutacji wirusa do Polski, (...) a z drugiej strony mają pomóc przerwać ten łańcuch zakażeń w przypadku, kiedy ta mutacja wirusa, czy w ogóle szalejący cały czas wirus, będzie się przenosił z człowieka na człowieka" - powiedział Morawiecki.

Dodał jednocześnie, że aby ograniczać rozprzestrzeniania się wirusa w Sejmie toczą się prace i uzgodnienia "między wszystkimi klubami", dotyczące tego "czy znajdzie się większość parlamentarna, która pozwoli na weryfikację certyfikatów covidowych przez przedsiębiorców, przez pracodawcę wobec pracowników". "Jeżeli taka większość parlamentarna się znajdzie, to będziemy procedować tę ustawę" - dodał.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w połowie listopada, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.